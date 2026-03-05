Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes

En consonancia con su crecimiento en intención de voto, Vox y Aliança Catalana son los partidos cuya simpatía más ha crecido entre los catalanes en el último año, según un sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Y desde 2023, las dos formaciones de extrema derecha son las únicas que han mejorado su popularidad entre la ciudadanía, que ha retrocedido en el resto de fuerzas políticas. Se trata de la entrega anual de la Encuesta Longitudinal elaborada a partir de un panel de ciudadanos, a partir de una muestra de 6.706 personas, y cuyo trabajo de campo se efectuó entre octubre y diciembre de 2025.

En concreto, la simpatía media por Aliança Catalana ha pasado del 1,9 de 2024 al 2,4 en 2025, y la de Vox ha ascendido del 0,8 de 2023 al 1,4 en 2025, pasando por el 1 en 2024. Eso significa que la proximidad de los catalanes hacia el partido ultra de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha subido medio punto en el último año, mientras que la afinidad con la formación de Santiago Abascal ha crecido cuatro décimas.

ERC y PSC son las formaciones que mayor simpatía generan entre los catalanes, con una nota de 4 en el caso de los republicanos y de 3,9 en el caso de los socialistas. No obstante, la popularidad del partido del Govern ha bajado una décima desde 2024 y medio punto desde 2023 (cuando estaba en la oposición), mientras que la imagen de Esquerra ha mejorado dos décimas desde 2024, aunque es cuatro décimas inferior respecto a 2023 (cuando aún presidía el Ejecutivo catalán).

La simpatía hacia Junts no deja de bajar: partía con un 3,4 en 2023, pasó al 3 en 2024 y se ha quedado en un 2,8 en 2025. En el caso de los Comuns, ha bajado del 3,6 en 2023 al 3,2 en 2024 y ha llegado al 3 en 2025. La de la CUP partía de un 2,9 de media en 2023, bajó al 2,6 en 2024 y repuntó ligeramente al 2,7 en 2025. Finalmente, la simpatía por el PP se ha mantenido estable en un 1,5 de media en estos tres últimos años.

Confianza en el Parlament y el Congreso

Los catalanes también han perdido confianza en instituciones como el Parlament, que ha pasado de un 4,9 de media en 2023 a un 4,6 en 2025, y lo mismo con el Congreso, en que la confianza ha bajado del 4 en 2023 al 3,7 en 2025. La confianza en el Parlamento Europeo también ha seguido esta tendencia a la baja, ya que ha descendido del 4,8 en 2023 hasta el 4,3 en 2025, mientras que la confianza en los jueces y los tribunales se ha mantenido estable en un 4,1 de media.

Noticias relacionadas

En cuanto a la polarización social, un 58% de los encuestados ha negado sentir enfado y frustración cuando habla de política con alguien que tiene una opinión diferente a la suya, mientras que un 10% reconoce que sí se enfada y se frustra. En clave independentista, un 33% de los encuestados se muestran a favor de la independencia de Catalunya, un punto por encima del año anterior, mientras que un 26% se muestran en contra, un punto por debajo que en 2024, y hay un 30% sin una posición definida. Otro 11% prefiere no contestar.