Juicio de la dana
Un comandante de la UME declara que avisó a técnicos del Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas"
El militar confirma que hubo tres parones en la reunión de la emergencia y que el debate sobre el confinamiento se produjo fuera de la reunión
Laura Ballester
Un comandante de la UME (Unidad Militar de Emergencias) presente en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) ha declarado en la causa de la dana que avisó a técnicos del cerebro de la emergencia del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas", según confirman fuentes conocedoras de su declaración.
El comandante Salvador Romón también ha confirmado que hubo tres parones en la reunión del Cecopi donde debían adoptarse las decisiones para preservar a la población de las intensas lluvias y los previsibles desbordamientos, pero que envió dos alertas "tardías y erróneas" según la jueza de la dana, la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. En estos parones en el Cecopi es cuando los máximos responsables de la emergencia salían y entraban constantemente haciendo llamadas por teléfono. El militar ha asegurado desconocer de qué hablaban. Al igual que ayer declaró su compañero de la UME no escuchó ningún debate sobre si se podía confinar o no a la población, la duda jurídica que retrasó el envío del primer Es Alert (a las 20.11 horas), y que la consellera Salomé Pradas consultó por teléfono con sucesivas llamadas a responsables de la Generalitat como los secretarios autonómicos Cayetano García, José Manuel Cuenca y el presidente de la Generalitat, con quien también logró hablar a partir de las 19 horas.
