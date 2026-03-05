Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEncuesta CEOChiprePatinetePisos Les NausSilvia AbrilJornada laboralEl NiñoRosalíaLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Juicio de la dana

Un comandante de la UME declara que avisó a técnicos del Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas"

El militar confirma que hubo tres parones en la reunión de la emergencia y que el debate sobre el confinamiento se produjo fuera de la reunión

Salvador Romón, accede a los juzgados de Catarroja, esta mañana a las 9.13 horas.

Salvador Romón, accede a los juzgados de Catarroja, esta mañana a las 9.13 horas. / Daniel Tortajada

Laura Ballester

Valencia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un comandante de la UME (Unidad Militar de Emergencias) presente en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) ha declarado en la causa de la dana que avisó a técnicos del cerebro de la emergencia del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas", según confirman fuentes conocedoras de su declaración.

El comandante Salvador Romón también ha confirmado que hubo tres parones en la reunión del Cecopi donde debían adoptarse las decisiones para preservar a la población de las intensas lluvias y los previsibles desbordamientos, pero que envió dos alertas "tardías y erróneas" según la jueza de la dana, la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. En estos parones en el Cecopi es cuando los máximos responsables de la emergencia salían y entraban constantemente haciendo llamadas por teléfono. El militar ha asegurado desconocer de qué hablaban. Al igual que ayer declaró su compañero de la UME no escuchó ningún debate sobre si se podía confinar o no a la población, la duda jurídica que retrasó el envío del primer Es Alert (a las 20.11 horas), y que la consellera Salomé Pradas consultó por teléfono con sucesivas llamadas a responsables de la Generalitat como los secretarios autonómicos Cayetano García, José Manuel Cuenca y el presidente de la Generalitat, con quien también logró hablar a partir de las 19 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  2. Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: 'Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos
  3. El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano
  4. Catalunya permitirá consultar quién es un gran tenedor de vivienda mediante el nombre y el NIF
  5. El Supremo contradice a Fiscalía y permite a un padre condenado por violencia machista visitar a su hijo para no romper el 'vínculo afectivo
  6. Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras
  7. Junts perfila su plan migratorio con tres fases para adquirir derechos y el catalán como exigencia
  8. El Rey y Sánchez se reunieron durante más de una hora ayer por la tarde para analizar la situación internacional

El Supremo corrige al Banco de España y reconoce el derecho de tres diputados a ser informados de los abonos a entidades de crédito

El Supremo corrige al Banco de España y reconoce el derecho de tres diputados a ser informados de los abonos a entidades de crédito

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de Valencia la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de Valencia la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

La jueza abre juicio contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de abusos de su ex

Condenado a tres años de cárcel un exdirector de Trabajo de la Junta en una pieza del caso ERE

Condenado a tres años de cárcel un exdirector de Trabajo de la Junta en una pieza del caso ERE

Sumar avala el envío de la fragata a Chipre mientras Podemos acusa al Gobierno de "participar en una guerra ilegal"

Sumar avala el envío de la fragata a Chipre mientras Podemos acusa al Gobierno de "participar en una guerra ilegal"

El fundador de la ANC Pere Pugès se presenta a las elecciones para liderar la entidad

El fundador de la ANC Pere Pugès se presenta a las elecciones para liderar la entidad

Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes

Encuesta CEO: Aliança Catalana y Vox, los partidos que más suben en simpatía entre los catalanes

España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre junto al portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y buques de Grecia

España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre junto al portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y buques de Grecia