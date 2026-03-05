Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaCristóbal ColónPisos Les NausSantanderEncuesta CEOChiprePatineteSilvia AbrilRosalíaLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Crisis de Vivienda

Barcala se pone "a entera disposición" de la comisión de investigación de las viviendas protegidas de les Naus en Las Cortes

El alcalde de Alicante indica que dará "todas las explicaciones" que se le soliciten por parte de cualquier grupo político en el parlamento valenciano

El alcalde, Luis Barcala, en uno de los dos actos públicos en los que ha participado este martes, sin atender a los medios.

El alcalde, Luis Barcala, en uno de los dos actos públicos en los que ha participado este martes, sin atender a los medios. / Pilar Cortés

Lydia Ferrándiz

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se pondrá "a entera disposición" de la comisión de investigación que se constituye este jueves en Las Cortes para esclarecer las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus. Así lo indicó Barcala este jueves, en declaraciones ante los medios en un acto en Montemar, donde señaló que su disposición es total para "dar absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo" del parlamento valenciano "entienda que deben darse".

El alcalde de Alicante indicó que la comisión se constituye "para aclarar todo lo que ha sucedido en este caso" y subrayó que supone "un elemento más dentro del interés que creo que tenemos absolutamente todos de que se aclare desde el principio hasta el final". Barcala insistió en que su prioridad es garantizar que las viviendas cumplan su objetivo inicial. "Ni una sola vivienda puede quedar en manos de personas a las que no les correspondía y que todas y cada una de las viviendas tengan el destino de aquellas personas que cumpliendo los requisitos tengan derecho a ellas", aseguró Barcala.

"Por mi parte, estoy a entera disposición, tanto de Las Cortes como de la comisión municipal que se constituye, para lo que estimasen oportuno y para dar absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo de las Cortes Valencianas entienda que deben darse", subrayó Barcala.

Sin nuevos criterios municipales para acceder a vivienda protegida

Respecto a si el Ayuntamiento de Alicante tiene previstas posibles modificaciones en los criterios de acceso a vivienda protegida municipal, el alcalde recordó que, en la licitación de las viviendas de calle Ceuta, los pliegos se han revisado "de arriba abajo" para incrementar las garantías y evitar cualquier irregularidad.

En este punto, señaló que, "a día de hoy y en estas dos últimas semanas, el Ayuntamiento de Alicante ha entregado 24 viviendas sociales promovidas, no solo las del Portón, 24 viviendas sociales cuya asignación han pasado por la Junta del Patronato Municipal de Vivienda, sin ni una sola objeción por parte de ningún grupo de la oposición". Asimismo, el alcalde resaltó que "nadie ha puesto ninguna objeción ni a los criterios de asignación ni a las personas a las que se les han asignado esas 24 viviendas".

El alcalde enfatizó que, a diferencia de lo sucedido en Les Naus, en las promociones municipales actuales "el Ayuntamiento sí asume la selección y la asignación de las viviendas". En el caso de las viviendas protegidas de Les Naus, señaló, el consistorio "no ha participado absolutamente, ni en la selección de los adquirentes ni en la asignación y venta a esos adquirentes. Eso es importante repetirlo y aclararlo".

Noticias relacionadas

En la misma línea, Barcala destacó que las promociones gestionadas directamente por el Ayuntamiento "no han generado absolutamente ninguna objeción por parte de nadie".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  2. Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: 'Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos
  3. El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano
  4. Catalunya permitirá consultar quién es un gran tenedor de vivienda mediante el nombre y el NIF
  5. El Supremo contradice a Fiscalía y permite a un padre condenado por violencia machista visitar a su hijo para no romper el 'vínculo afectivo
  6. Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras
  7. La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas
  8. Junts perfila su plan migratorio con tres fases para adquirir derechos y el catalán como exigencia

Sergi Perramon, el político que se ha negado a encabezar la lista de Aliança Catalana por Manresa al Ayuntamiento y por Barcelona al Parlamento (dos veces)

Sergi Perramon, el político que se ha negado a encabezar la lista de Aliança Catalana por Manresa al Ayuntamiento y por Barcelona al Parlamento (dos veces)

La JEC abre expediente a la portavoz del Gobierno por criticar los pactos PP-Vox antes de las elecciones a Castilla y León

La JEC abre expediente a la portavoz del Gobierno por criticar los pactos PP-Vox antes de las elecciones a Castilla y León

Barcala se pone "a entera disposición" de la comisión de investigación de las viviendas protegidas de les Naus en Las Cortes

Barcala se pone "a entera disposición" de la comisión de investigación de las viviendas protegidas de les Naus en Las Cortes

Felipe VI pide "contención en el uso de la fuerza" ante la escalada en Oriente Próximo

Felipe VI pide "contención en el uso de la fuerza" ante la escalada en Oriente Próximo

Rita Maestre, al límite tras un año de acoso: “Hay una persona dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”

Rita Maestre, al límite tras un año de acoso: “Hay una persona dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”

Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"

Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"

El fundador de la ANC Pere Pugès se presenta a las elecciones para liderar la entidad

El fundador de la ANC Pere Pugès se presenta a las elecciones para liderar la entidad

Así es la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra elegido por España para proteger a Chipre

Así es la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra elegido por España para proteger a Chipre