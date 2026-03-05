Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Castilla y León

Alvise Pérez 'llama' aragoneses a la gente de Castilla y León: el llamativo error en su programa electoral

El programa electoral que ha presentado Se Acabó la Fiesta en Castilla y León contenía hasta 15 referencias a los aragoneses y medidas para "el campo y el sistema público aragonés"

Alvise Pérez

Alvise Pérez / Pablo Ibáñez

El Periódico

El Periódico

Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación del agitador ultraderechista y eurodiputado Alvise Pérez, se quedó a las puertas de conseguir escaño en las elecciones aragonesas del pasado 8 de febrero, rozando los 18.000 votos en el total de la comunidad. Como antesala de las generales, así lo manifiestan, SALF se presentará también a las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo. Sin embargo, el programa electoral con el que registraron su participación contenía un grave error: estaba dirigido a "los aragoneses".

"Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino". Esta es una de las 15 frases en las que SALF se refiere a los "aragoneses" en el "contrato electoral", así lo llaman, presentado en la comunidad. Un programa tan idéntico al presentado en Aragón que olvidaron eliminar el gentilicio de los aragoneses y, en algunas páginas, la fecha 8 de febrero que se refiere a las elecciones de Aragón.

Medidas para "el campo y el sistema público aragonés"

De hecho, el programa de 23 páginas que ya ha sido rectificado apelaba al "campo aragonés" o al "sistema público aragonés", con un paquete de medidas destinados a ampliar el transporte metropolitano en Teruel, Huesca y Zaragoza o a crear una historia clínica para "todo el sistema público aragonés"; haciendo un llamamiento a "todos los aragoneses que están hartos de más de lo mismo".

Sin comentarios por parte de SALF

Aunque el partido ha subsanado el error, ni Alvise Pérez ni ninguno de los miembros del partido se han pronunciado respecto al error. Para la comunidad castellanoleonesa, SALF presenta de candidata a la presidencia a la burgalesa Lucía Echevarrieta, abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos.

El 2,75% de los votos obtenidos por SALF en Aragón los dejó muy cerca de conseguir escaño en las Cortes, una plaza que sí obtuvo IU-Movimiento Sumar con 19.300 votos, 1.300 más que la formación del agitador ultra Alvise Pérez, que logró el triple de votos que Podemos en estos comicios, que logró poco más de 6.000.

