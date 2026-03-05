El 8M tendrá dos manifestaciones distintas por cuarto año consecutivo

El 8M tendrá dos manifestaciones distintas. Ha sido la tendencia durante los últimos tres años y será también la de este domingo. La Asamblea Feminista en València y la Coordinadora Feminista en València son las dos organizaciones encargadas de convocar las protestas, que partirán con media hora de diferencia, pero desde puntos diferentes de la ciudad.

A las 17:00 horas dará comienzo la de la Asamblea Feminista y lo hará desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, localización de todo menos aleatoria Raquel Sorribes, portavoz de la organización, ha explicado que la elección se debe a que esta "es una institución que reprime a las personas migrantes y es fundamental que el feminismo vaya de la mano con el antirracismo". Antes, a las 16:00 horas tendrán lugar los actos y performance de los colectivos antirracistas que organizan la protesta de la mano de la asamblea.

Bajo el lema 'Contra l'ofensiva imperialista i colonial, els transfeminismes defensem la vida', la marcha pasará por muchos puntos de la ciudad y tendrá un segundo punto de encuentro en la Plaza de San Agustín a las 18:00 h. La manifestación terminará una hora después en la Plaza de la Mare de Deu.

Por su parte, la manifestación de la Coordinadora Feminista de València arrancará a las 17:30 horas desde la Porta de la Mar después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que no coincidan la marcha y el espectáculo pirotécnico previsto para esa misma noche. Desde la Coordinadora han confirmado que la manifestación mantendrá su recorrido "histórico", por lo que, con el lema 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie', recorrerá las calles de Colón, Xàtiva, Avenida Marqués de Sotelo, Plaza del Ayuntamiento y San Vicente para terminar con la lectura de su manifiesto en la Plaza de la Reina.

En un principio, la manifestación debía empezar a las 18:00 horas, pero el problema vino cuando el Ayuntamiento de València planteó para ese día un castillo de fuegos artificiales a las 20:00. Este horario viene siendo habitual en los domingos de marzo desde hace unos años, pero esta vez coincidía con la manifestación del 8 de marzo, lo que la oposición y la Coordinadora Feminista interpretaron como un "boicot" a la manifestación.

Èlida Puig, miembro y portavoz de la Coordinadora, ha explicado que "esta no es una manifestación casual, se hace todos los años y siempre con el mismo recorrido". Finalmente, desde el Ayuntamiento se propuso adelantar la manifestación media hora y retrasar el castillo hasta las 21:00 horas, opción que ha sido aceptada por la organización feminista.

"Ayer a las 22.24 horas, el Ayuntamiento de Valencia recibió contestación de l’Escola de Pensament Feminista, en representación de la Coordinadora Feminista de València, donde se valora positivamente la propuesta del Ayuntamiento para hacer compatibles la manifestación del 8M con el espectáculo pirotécnico programado en la Plaza del Ayuntamiento", ha anunciado el consistorio en un comunicado.

Manifestaciones separadas desde 2023

Este será ya el cuarto año consecutivo en el que se celebran dos protestas separadas. La primera vez fue en 2023, cuando las dos organizaciones decidieron dividirse por discrepancias políticas en temas como la Ley Trans, la ley del solo sí es sí o la prostitución. Una división que, aunque se plasma en estas marchas, no frena un movimiento tan potente como necesario.

Sobre una posible reconciliación, ninguna de las dos asociaciones se cierra a la negociación, pero tampoco ven cercana una reunificación de las protestas. "Como cualquier movimiento político, es diverso", ha declarado la portavoz de la Asamblea Feminista de València. "Podríamos valorar una manifestación conjunta siempre que se llegase a un consenso sobre ser acogedoras con todos los colectivos y transinclusivas, pero no es malo que haya más de una protesta", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora, aunque no ha especificado cuáles serían las peticiones de la organización para llegar a un acuerdo, ha dicho que "siempre estamos dispuestas a hablar, pero esa conversación no ha sucedido"