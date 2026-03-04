El Supremo escuchará a Armengol y Torres en el primer juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, pero descarta a Marlaska e Illa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro José Luis Ábalos, el que era su asesor, Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, mientras el primero estaba al frente, después de Semana Santa, en concreto a partir del próximo 7 de abril. En su resolución, en la que se rechazan todas las cuestiones preliminares planteadas por las partes en la vista del pasado día 12, el tribunal que juzgará a los tres acusados acuerda escuchar como testigos a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el primer juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Entre los testimonios solicitados por las partes que se descartan figuran los del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuya declaración fue solicitada porque durante la pandemia era el responsable de Sanidad. No obstante, sí vendrá el jefe de Gabinete. Se da la circunstancia de que entre los testigos que citan a declarar está la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que ya estaba imputada en la Audiencia Nacional por su presunta participación en la otra pieza del caso, el presunto amaño de comisiones.

La situación de Pardo de Vera es aún más controvertida ya que en un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se apreciaban indicios de su presunta participación en la compra de mascarillas la compañía responsable de las infraestructuras ferroviarias y a Puertos del Estadopara a Soluciones de Gestión, la empresa apadrinada por Aldama. Ese informe fue el último cartucho con el que Ábalos y Koldo, quienes se enfrentan a la mayor petición de pena por parte del fiscal -24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente-, pretendían que el juicio relativo a los contratos de mascarillas realizados durante la pandemia se trasladara a la Audiencia Nacional.

La Sala Penal ha dictado hoy un auto en el que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre en el llamado ‘caso mascarillas’, y ha señalado el 7 de abril, a las 10 horas, como día de comienzo del juicio oral en el que ambos, junto al empresario Víctor de Aldama, se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.