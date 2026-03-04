Despacho en Zarzuela
El Rey y Sánchez se reunieron durante más de una hora ayer por la tarde para analizar la situación internacional
El encuentro se produjo antes de que Trump amenazara nuevamente a España con romper la relación comercial
El Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron ayer por la tarde un despacho de más de una hora en el Palacio de la Zarzuela centrado en la grave situación internacional desencadenada por los ataques de EEUU e Israel a Irán. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO con fuentes de la Moncloa, el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo analizaron las consecuencias económicas y políticas que esas operaciones militares pueden tener a nivel mundial.
La ofensiva estadounidense e israelí, justificada por la Casa Blanca en la necesidad de frenar la capacidad estratégica iraní y su influencia regional, ha provocado nuevas amenazas cruzadas y el riesgo de una desestabilización mayor en la zona. Irán ha advertido de represalias y ha activado a sus aliados en la región, mientras Israel mantiene el discurso de la defensa preventiva ante lo que considera una amenaza existencial.
En este escenario, el despacho entre Felipe VI y Pedro Sánchez tuvo como eje el análisis de las implicaciones para España: desde la seguridad de los contingentes desplegados en misiones internacionales hasta el impacto energético y económico de una posible extensión del conflicto.
En el momento de la reunión, el presidente de EEUU, Donald Trump, aún no había formulado públicamente amenazas directas contra España en el marco de esta crisis. Ese elemento añade un matiz temporal relevante al encuentro, que se produjo antes de que Washington escalara su discurso contra el Ejecutivo de Sánchez y amenazara con dañar gravemente la relación comercial con España.
Reuniones regulares
Los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son habituales y forman parte del funcionamiento ordinario de la Jefatura del Estado. No obstante, la cadencia concreta de estas reuniones no se hace pública, lo que impide medir si el encuentro de ayer respondió a una convocatoria extraordinaria o se inscribía en el calendario ordinario. En cualquier caso, la duración y el contexto internacional lo sitúan en un momento de especial sensibilidad diplomática.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: 'Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos
- Así niega el tratado que rige las bases de Rota y Morón cualquier uso de EEUU sin permiso español
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano
- Catalunya permitirá consultar quién es un gran tenedor de vivienda mediante el nombre y el NIF
- El Supremo contradice a Fiscalía y permite a un padre condenado por violencia machista visitar a su hijo para no romper el 'vínculo afectivo
- Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras
- Junts perfila su plan migratorio con tres fases para adquirir derechos y el catalán como exigencia