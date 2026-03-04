El PP aborda con Foment del Treball la "presión fiscal" y la necesidad de mejorar las infraestructuras

Entre los múltiples argumentos defendidos por el PP catalán para vetar los presupuestos de la Generalitat presentados por el Govern de Salvador Illa la semana pasada, hay uno que destaca sobre el resto: la "presión fiscal" que, en palabras de su secretario general, Santi Rodríguez, estas cuentas públicas "perpetúan" sobre los catalanes. Esta crítica ha centrado gran parte del debate este miércoles en la reunión mantenida entre el grupo parlamentario popular y Foment del Treball.

El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, se ha citado con el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, y la diputada Ángeles Esteller. Se trata de la primera reunión de la ronda de contactos que el partido quiere mantener con agentes sociales para "analizar" las cuentas públicas y otros retos económicos de Catalunya. Dentro de este calendario de encuentros, el grupo parlamentario se citará próximamente con las patronales Cecot y Pimec, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El encuentro con Foment ha servido para analizar la situación económica actual y constatar la "necesidad de establecer prioridades claras en el ámbito industrial y comercial para reforzar la productividad del tejido empresarial catalán", según dice el PP en un comunicado. Fuentes del partido puntualizan que también se ha hablado extensamente de los presupuestos.

Todo ello ocurre mientras las cuentas siguen su trámite parlamentario sin los apoyos necesarios de ERC y al tiempo que el PP reclama a Illa elecciones por este motivo. Foment ya pidió a Illa que busque otras alternativas si no logra atraer a los de Oriol Junqueras -en referencia a Junts, único partido que podría otorgarle la mayoría-, y le instó a no perder la oportunidad de aprobar unos nuevos presupuestos necesarios para Catalunya.

Sintonía en el modelo fiscal

El PP verbalizó esta semana que sería una "mala noticia" que las cuentas vean la luz, al considerar que un proyecto pactado con ERC y Comuns es diametralmente opuesto a su modelo. En cambio, reconocen que el modelo fiscal de los posconvergentes tiene más puntos de encuentro, una sintonía que también comparten con Foment. "Es necesario aliviar la carga impositiva de empresas, autónomos y familias para atraer inversión y generar empleo", esgrimen desde el PP, coincidiendo con el planteamiento de la patronal.

Otro punto de consenso es la oposición a la voluntad del Govern de limitar la compra especulativa de vivienda, medida pactada con los Comuns. Tanto los populares como Foment prevén impugnarla ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que atenta contra la propiedad privada. El PP lo anunció hace semanas y la patronal de Sánchez libre hace pocos días.

En materia de infraestructuras, el PP ha querido profundizar en la propuesta de Foment que reclama una inversión extra de 1.500 millones de euros anuales para infraestructuras clave, como la ampliación del aeropuerto de El Prat. Los populares consideran estratégica la mejora de las redes de transporte, logísticas y energéticas para garantizar la competitividad del territorio.

Pese a su actual peso en el tablero político sin capacidad de condicionar, el PP busca consolidarse como una "alternativa" propositiva. Por ello, tras este encuentro, tienen previsto citarse próximamente con Cecot y Pimec para seguir abordando la realidad económica de la comunidad. En 2025, el partido hizo una ruta por todo el territorio para conocer la situación de Catalunya y, este 2026, se proponen escuchar a los principales agentes sociales.