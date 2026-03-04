El PP catalán se desmarca de la prohibición de pisos turísticos de Albiol y la atribuye a la "singularidad" de Badalona

La decisión del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de prohibir los pisos turísticos en la ciudad que lidera choca frontalmente con la posición de su partido, que lleva años condenando este tipo de políticas al considerar que "desincentivan" la economía porque ponen trabas al turismo. El PP llegó a elevar al Tribunal Constitucional (TC) la norma catalana de 2023 que retiró la perpetuidad de este tipo de licencias destinadas al turismo y dio vía libre a los alcaldes para eliminarlas, pero el alto tribunal avaló la ley.

Esta regulación, aprobada por decreto durante el mandato de Pere Aragonès (ERC), habilita a los alcaldes a anular las licencias de pisos turísticos vigentes en su municipio o decidir los criterios para mantenerlas mediante una licencia urbanística, pues hasta entonces se renovaban con un simple comunicado. Los ayuntamientos, sin embargo, deben esperar cinco años para hacer efectiva la regulación, que busca eliminar los efectos negativos que tiene este tipo de negocio en el uso residencial.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras aprobarse la iniciativa, ya anunció su intención de poner coto a este tipo de inmuebles -que cifró en 10.000- en 2028, después de años en los que la capital ya ha ido frenando la concesión de nuevas licencias, también durante la alcaldía de Ada Colau. Una decisión criticada por el PP que, sin ir más lejos, registró en enero en el plenario de Barcelona una proposición que instaba a Collboni a frenar la supresión de las licencias de los pisos de uso turístico. En un comunicado, el líder del PP de Barcelona, Dani Sirera, llegó a acusar al alcalde de tomar "decisiones ideológicas y profundamente irresponsables" por esta cuestión.

La primera ciudad del PP en prohibirlo

Badalona, si cumple con lo anunciado y modifica sus ordenanzas -algo para lo que el PP no necesita el apoyo de socios, ya que tiene mayoría absoluta-, será la primera ciudad del PP en todo el Estado en prohibir los pisos de uso turístico. El argumento del gobierno de Albiol -que ya hace años que ha endurecido la normativa para dar licencias hasta el punto de aplicar una moratoria, pero hasta ahora nunca había llegado a hablar de prohibición- es que las decisiones de las ciudades colindantes de eliminar este tipo de inmuebles suponen un efecto llamada para Badalona que no se puede permitir.

Fuentes del consistorio badalonés reconocen que no es una medida alineada con el argumentario del partido, pero aseguran que cuenta con el aval de la formación, que entiende la particularidad del caso por la normativa vigente y la necesidad de encontrar un "equilibrio" en esta cuestión. Por parte del PP, varias voces consultadas por EL PERIÓDICO, reconocen que Albiol "siempre va por libre". "Nadie le dirá nada si eso beneficia a su ciudad y le da votantes, quedan poco para las municipales, sabe lo que hace", esgrime un conocedor de los entresijos del partido.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Fernández, quien fue durante años mano derecha de Albiol en Badalona, evitó entrar en la polémica durante una rueda de prensa del pasado martes en el Parlament, aseverando que la decisión del edil popular responde a las "singularidades" de Badalona y que su motivación es "hacer de alcalde", es decir, buscar lo mejor para su ciudad. De hecho, explicó que el PP "estudiará" la aplicación de la medida en la ciudad de Badalona para poder tener una "posición más clara" sobre este asunto.

La posición "no ha cambiado"

Las palabras de Fernández, sin embargo, chocan con una parte de la dirección del PP que niega la mayor a este diario y reivindica que el PP catalán "no ha cambiado de posición" sobre su rechazo a prohibir los pisos turísticos, pese a que tampoco condena la medida anunciada por Albiol en el contexto de su papel al frente del Ayuntamiento. De hecho, desde la cúpula popular se recuerda que el partido siempre da vía libre a sus alcaldes -en Catalunya solo tiene cuatro: Badalona, Castelldefels, Pontons y Monistrol de Montserrat- para aplicar las iniciativas que mejor respondan a sus intereses municipales. "Cada uno lo valora como considera", sostiene esta fuente.

Otras voces del partido también muestran sus reticencias a hablar de prohibiciones de este tipo de inmuebles y abogan por fórmulas menos restrictivas, en línea con la regulación que hasta el momento había hecho Albiol, como, por ejemplo, que estas licencias solo se puedan dar para instalarse en edificios dedicados por completo al alojamiento turístico o que haya una distancia mínima de 300 metros entre pisos turísticos. En los próximos cinco años, cuando los permisos actualmente vigentes deban conseguir una nueva licencia para seguir operando, el ayuntamiento de Albiol, si sigue gobernando, la denegará, aseguran las fuentes municipales.

Un 'verso libre'

No es la primera vez que el alcalde de Badalona, que fue presidente del partido entre 2017 y 2018, se desmarca de la posición del PP, ya que en los últimos años se ha consolidado como uno de los versos libres dentro del partido al defender siempre que, ante todo, es el alcalde de su ciudad. La última vez fue cuando su gobierno aprobó una moción para apoyar el Pacte Nacional per la Llengua, una medida que el PPC había rechazado de pleno desde su presentación en el Parlament.

Tras recibir un toque de atención de la dirección, Albiol rectificó alegando que el texto contenía "errores" de redactado "malinterpretables" y que Badalona no se adheriría al pacto, aunque sí se mostraba a favor de "algunos puntos". Sin embargo, no siempre ha cedido a la disciplina interna. En otros momentos, como cuando calificó de "genocidio" la acción de Benjamin Netanyahu en Gaza, el alcalde mantuvo su posicionamiento.