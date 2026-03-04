La secretaria de Estado de Comercio justifica una excepción en el embargo de armas a Israel: "Supondría un menoscabo económico, industrial y de empleo"

El Gobierno ha denegado ya 219 licencias de exportación a Israel de armas y material de uso militar desde que, en octubre de 2023, y tras los atentados de Hamás, comenzara la ofensiva israelí sobre Gaza. Actualmente están en proceso la revocación de 21 licencias vigentes. Son datos que ha ofrecido este miércoles la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, compareciendo ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Ha habido, no obstante, excepciones a esta política: aquellos vetos que "supongan un menoscabo para los intereses generales nacionales", ha explicado.

Con ello se ha referido a la salvedad que el Consejo de Ministros hizo el pasado 23 de diciembre a petición de la rama española Airbus. Era material israelí que se necesitaba importar para la cadena de montaje de la firma, relacionado con "proyectos industriales aeronáuticos de gran potencial exportador", ha recordado. Y con ello se refería a los aviones de gran carga logística A400M, el A330 MRTT y C295 y al dron Sirtap.

La no exportación de estos productos por recibir e incluir previamente material israelí en su ensamblaje iba a suponer "claramente un menoscabo para los intereses generales de España en términos industriales, económicos, de empleo y tecnológicos", y por ello "se consideró justificada la necesidad de aplicar esa excepción". Con esta excepción, "se preservan empleos de alta cualificación en España, unos 4.500 entre directos, indirectos e inducidos", ha considerado.

Denegación de licencias

En su comparecencia, esta número dos de Economía (el ministerio tiene dos secretarías de Estado) ha expuesto significativas estadísticas del embargo del comercio militar y de seguridad con Israel. En 2025, las exportaciones de material apto para su empleo en acciones militares con escala en Israel supusieron cero euros. Y a lo largo de 2024 se denegaron 64 licencias de exportación y cuatro de importación.

Si se autorizaron exportaciones por valor de 1,45 millones de euros, pero no era material con destino final Israel, sino que tenía como peticionarios a Filipinas y Estados Unidos.

La secretaria de Estado ha recordado que ya desde 2001 no se autorizan exportaciones de material letal a Israel, si bien ahora, con un Real Decreto Ley que lo prohíbe expresamente, se actúa "dentro del respeto estricto del Derecho Internacional Humanitario". López Senovilla, en sus explicaciones, ha reiterado la condena tanto del terrorismo de Hamás como del "castigo colectivo de todo un pueblo" que mantiene el Ejecutivo.

Los aviones, en cabeza

Una vez más en las comparecencias de una autoridad de Comercio relacionadas con material militar o de doble uso, han sobresalido las aeronaves. La industria aeronáutica ha sido el principal vector de exportaciones españolas en este sector de defensa, con un 70% del total, a lo largo del primer semestre de 2025 y de todo el año 2024.

Han contribuido a ese porcentaje las ventas de grandes aviones de transporte logístico para ejércitos. Fueron en concreto cuatro aviones de transporte para Alemania, uno a Francia y seis adquiridos por la India.

Las exportaciones de productos aeronáuticos militares españoles supusieron una facturación de 1.552 millones de euros, del total de 2.333 millones contabilizados en el primer semestre del año pasado.

Venta de armas en crecimiento

En 2024, las exportaciones de material de defensa supusieron 3.491 millonnes de euros, un 20% de lo autorizado, que suma 17.000 millones. "La estadística es compleja", ha dicho Senovilla: contabiliza licencias que pueden llevar un año en vigor, antes de 2025.

En el primer semestre del año pasado -hasta donde llega la contabilidad oficial de momento- el valor de las exportaciones supuso 2.333 millones de euros. Es un 18% más que en el mismo semestre de 2024.

El 51% de la venta española de armas -controlada por la junta interministerial que controla la entrada y salida de material militar y de doble uso en España, la JIMDDU- fue para países de la UE. El dato se enmarca en el global de exportaciones de armas a Occidente: un 68% de lo vendido por España en 2024 fue a parar a manos de ejércitos de la OTAN y la UE.

El resto de exportaciones, un 32%, fue a otras áreas del globo, especialmente los países árabes. Este vector de exportación supuso en el primer semestre de 2025 un total de 826 millones de euros. La OTAN y la UE supusieron 1.506 millones.

Destaca el dato de 43 millones de euros obtenidos en exportaciones de armas a Estados Unidos. Fueron en 2024 sobre todo escopetas de caza y cartuchos. Representan más de la mitad de los 74 millones que, en esa especialidad, facturó la industria armamentista española.

Ayuda a Ucrania

La secretaria de Estado López Senovilla ha dado también cifras de la ayuda a Ucrania y el veto a Rusia y Bielorrusia. Sobre este último, ha reseñado que una buena parte de la exportación sometida a control JIMDDU conlleva una petición, que se hace ya a 157 países, de control ex-post de la reventa, para que no acabe en manos del Kremlin.

Al tiempo, el apoyo financiero y humanitario a Ucrania ya alcanza el nivel de los 17.000 millones de euros. Buena parte de esas ayudas se canalizan en el marco de compromisos adquiridos por la Comisión Europea.

España continuó en 2024 y la primera mitad de 2025 un envío de material de defensa a Ucrania "para defender su independencia, su soberanía e integridad territorial, y para proteger a la poblacion civil", ha dicho López Senovilla. Son 80 licencias por valor de 442 millones de euros. De ellas, 55 han sido cursadas por el propio Ministerio de Defensa, pues es material que envían fuera los ejércitos y la Armada.

En 2024 desde España, entidades oficiales y empresas privadas exportaron a Ucrania material de defensa por valor de 74,6 millones de euros -37 millones en la primera mitad de 2025- y se hicieron donaciones sue suponen un valor 165 millones de euros. Entre los productos enviados, vehículos de combate y de transporte, artillería, misiles, componentes, sistemas tecnológico y munición.