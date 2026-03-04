"No a la guerra": cuándo se utilizó por primera vez el eslogan que ha usado Pedro Sánchez en su comparecencia tras la amenaza de Trump a España

Pedro Sánchez ha endurecido el tono ante la escalada en Oriente Medio al pasar de condenar el ataque de Estados Unidos sobre Irán a “exigir el cese de las hostilidades”. En una declaración institucional desde La Moncloa, el presidente defendió este miércoles que “no se puede responder a una ilegalidad con otra” y apeló a que EEUU, Israel e Irán "paren antes de que sea demasiado tarde".

Sin mencionar de forma explícita las amenazas de Donald Trump sobre posibles represalias comerciales por el uso de las bases de Rota y Morón, Sánchez dejó caer el mensaje de que España no actuará por miedo: "No seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias".

En su discurso, Sánchez rescató un lema cargado de memoria política: "La posición de España se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'". Pero, ¿cuál es realmente el origen de este eslogan?

El verdadero origen del "No a la guerra"

Según el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), para dar con el momento exacto de la formalización de este recurrente eslogan debemos remontarnos a 2003, con motivo de las movilizaciones contra la invasión de Irak. El 15 de febrero de aquel año, Barcelona vivió la que entonces fue su manifestación más multitudinaria, con más de un millón de personas (1.300.000 según el Ayuntamiento) colapsando el centro para gritar "No a la guerra en Irak". Paralelamente, Lleida y Girona también salieron a la calle con 30.000 personas en cada ciudad. En ese contexto de protesta masiva y sincronizada, el lema se popularizó y quedó fijado como consigna identificable del movimiento pacifista en España.

La dimensión de aquella jornada fue tal que, según el ICIP, Barcelona quedó "en el mapa" de ciudades con sensibilidad pacifista y defensa de los derechos humanos, hasta provocar reacciones internacionales: el expresidente estadounidense George Bush, sin ir más lejos, llegó a decir que la política de seguridad de EEUU no podía depender de cuánta gente saliera a la calle en Barcelona.

Una imagen de la multitudinaria manifestación contra la guerra de Irak en Barcelona. / ALBERT BERTRAN

Por este motivo, cuando hoy se recupera ese lema en el debate político, suele remitir directamente a ese 15F de 2003, cuando “No a la guerra” dejó de ser solo una frase para convertirse en un símbolo de movilización ciudadana.

Noticias relacionadas

Raíces históricas: "Haz el amor, no la guerra"

Cabe destacar que, pese a que el origen exacto de estas palabras corresponde a los primeros años de este siglo, sus raíces históricas se remontan mucho antes. Ya a lo largo de la década de los 60 y los 70 comenzaron a repetirse con frecuencia expresiones como "Haz el amor, no la guerra" (en inglés "Make love, not war"), profundamente arraigadas al movimiento pacifista en contra de la Guerra de Vietnam y popularizadas por figuras como el canteante John Lennon.