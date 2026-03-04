Carlos Martínez, un municipalista convencido que sí es profeta en su tierra

El candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León -inexpugnable fortaleza del Partido Popular, en el poder en la región desde 1987- sabe bien lo que es ganar al Partido Popular. Lo ha hecho como candidato a la Alcaldía de Soria en cinco ocasiones consecutivas: 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023. Las últimas cuatro convocatorias, con mayoría absoluta, y la última con un entorno político nacional muy complejo. Carlos Martínez es socio del Numancia, como lo eran su padre o su hermano, que trabaja en el club castellano. Y comparte no solo la afición con el equipo soriano, sino todas las acepciones de la palabra numantino: natural de Soria y "que resiste con tenacidad hasta el límite", según la RAE.

Este alcalde goza de los mejores registros de todos los alcaldes socialistas de las capitales de provincia. Es el único que tiene mayoría absoluta, como confirman en Ferraz, y uno de los pocos de todos los partidos que han encadenado cuatro mayorías absolutas consecutivas. Solo es comparable con Francisco de la Torre, el histórico alcalde popular de Málaga desde 2000, o con Juan Jesús Vivas, alcalde-presidente de Ceuta desde 2001, también del PP.

Tras esta carrera municipal de éxito que cumple ya 19 años, Martínez ha decidido cambiar el bastón de mando de la pequeña capital del Duero (41.025 habitantes) por intentar conquistar la burocrática sede de la Junta en Valladolid o, en caso de no conseguirlo, por el despacho de jefe de la oposición en las Cortes, en la misma ciudad. Martínez está convencido de que puede volver a ganar al PP en votos. Aunque es consciente de que la suma del PP y Vox siempre superará la mayoría absoluta en el Parlamento regional (42 escaños). Aun así, el alcalde sueña con que una carambola pueda hacerle presidente en el caso de que un PP hundido y que se quede muy próximo a Vox decida pactar con los socialistas para no verse en un futuro rebasado por la extrema derecha.

Cuatro mayorías absolutas

Carlos Martínez, hijo de un relojero soriano, inició estudios de Ingeniería Técnica Agrícola. Trabajó de joven como reponedor en los supermercados Sabeco y cuando era muy joven se afilió al PSOE. Fue elegido concejal de su ciudad con 26 años y empezó a ejercer labores de Gobierno como responsable de Medio Ambiente, Festejos y Participación Ciudadana. Con 34 años (en 2007), ya encabezó la lista del PSOE y ganó por primera vez a los populares por tres puntos de diferencia, aunque empató con ellos a nueve concejales. Su mano izquierda y su facilidad para cerrar acuerdos le permitieron gobernar en minoría con pactos puntuales con el PP, con los tres concejales de Iniciativa por el Desarrollo de Soria (IDES) y con el único de Izquierda Unida (IU). A partir de los siguientes comicios (2011) ya siempre ganó por mayoría absoluta. En 2023, a pesar de la debacle general del PSOE en las elecciones municipales, arrasó con el 48,5% de los votos, con más de 18 puntos de ventaja sobre el PP.

Divorciado y con dos hijos de 13 y 15 años, Martínez ha sabido durante estas casi dos décadas hacerse muy querido en la ciudad, de forma que en cada convocatoria trasciende a las siglas del PSOE. De hecho, como relatan en su equipo en el Ayuntamiento, conoce a miles de vecinos por su nombre y se para y les saluda habitualmente por toda la ciudad.

Sus colaboradores destacan en conversación con EL PERIÓDICO que en este tiempo "ha cambiado completamente la fisonomía de la ciudad" duplicando las zonas peatonales, recuperando la margen del Duero y la Muralla o rehabilitando el Mercado. Cambios muy importantes que han reconciliado a muchos sorianos con su ciudad, la más periférica y aislada de todas las capitales de Castilla y León.

De hecho, su actual equipo en el PSOE de Castilla y León (PSOECyL) ha intentado durante el último año aprovechar este tirón de alcalde para trasladarlo a toda la región con el lema "Un alcalde para Castilla y León".

En lo orgánico, Martínez se afilió al PSOE siendo muy joven y ha dirigido el partido en la provincia de 2002 a 2017. Nunca fue sanchista. De hecho, en las dos elecciones primarias que ganó el actual líder socialista, apoyó en 2014 a Eduardo Madina y a Susana Díaz en 2017. Como bromean personas próximas a él en el partido, "nunca tuvo buen ojo en los congresos federales", ya que también apoyó a la exministra Carme Chacón cuando se enfrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba en 2014. Y perdió.

Sin embargo, cuando el aparato federal forzó en 2025 la dimisión de Luis Tudanca, el anterior secretario general del PSOECyL, Ferraz apostó por él como candidato de consenso y se hizo con la Secretaría General hace justo un año como único candidato. Desde entonces, Martínez se ha recorrido la región más extensa de España varias veces, provincia a provincia y localidad a localidad, tratando de impulsar un cambio de dirección tranquilo que no ha conseguido pacificar a la organización regional, muy dividida en bloques a veces enfrentados.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, durante una concentración convocada por las Plataformas por la Sanidad Pública, en febrero en Valladolid. / Claudia Alba / Europa Press

A diferencia de otros candidatos socialistas, que vienen de la esfera nacional -como la exministra Pilar Alegría en Aragón o la vicepresidenta María Jesús Montero en Andalucía-, el líder de los socialistas castellano y leoneses ha cultivado una imagen de político de la tierra, además ganador en uno de los feudos del PP.

Sus detractores consideran que ha tratado de explotar en exceso su faceta de alcalde, cuando "a un zamorano o a un vallisoletano la Alcaldía de Soria les da igual", además de que destacan que es muy conocido en su provincia (la que menos procuradores tiene en las Cortes regionales), pero muy poco en las demás. Las mismas fuentes consideran que no ha sabido unir al partido en el año que lleva al frente del mismo al haber contado solo "con un equipo muy reducido de fieles y sin abrirse a otras sensibilidades".

Su talante impulsivo choca con el más calmado de su adversario del PP, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, con el que no mantiene una muy buena relación. A Mañueco le ha comparado con un "insecto palo", "cobarde" y "huidizo" que "preside, pero no gobierna". "Sin duda, el presidente [de Castilla y León] más flojo en años", ha dicho. Durante esta campaña, ha tratado sin éxito de debatir cara a cara con el candidato popular, como propuso TVE. Finalmente, los dos debates televisados a los que les obliga la ley serán a tres entre los candidatos del PP, del PSOE y de Vox.