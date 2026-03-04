El Govern multiplica los recursos contra la violencia machista y destina 50 millones a erradicarla

"La violencia machista es la más grave vulneración de los derechos humanos del siglo XXI", ha declarado la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en la comisión de feminismo del Parlament en la que ha desgranado el presupuesto diseñado para su departamento frente al resto de grupos parlamentarios, algunos de los cuales, como Vox, niegan la existencia de este tipo de violencia. En 2025 fueron 11 las mujeres asesinadas en Catalunya a manos de hombres. Son 159 desde 2011, primer año en que existe un registro de feminicidios.

En su primera intervención, Menor ha exhibido el compromiso del Govern para "erradicar la violencia machista" situando la lucha contra estas agresiones como una "absoluta prioridad". A ello destinará 50,7 millones de euros su conselleria, de los 113,4 millones presupuestados para el conjunto del departamento, si el Parlament logra avalar las cuentas públicas aprobadas por el Consell Executiu. "Mientras haya una sola mujer asesinada en Catalunya por el simple hecho de ser mujer, la existencia de esta conselleria estará justificada", ha advertido Menor.

El montante, que representa un incremento del 80% respecto a lo presupuestado en la últimas cuentas de 2023, se destinará a más recursos, más personal y más servicios dentro de la dirección que pilota la lucha contra la violencia machista para la "prevención, atención y reparación". Para ello, el departamento ya ha diseñado un despliegue territorial de más dispositivos de ayuda a las víctimas, con un nuevo centro en Reus, y prevé ampliar la financiación del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) digital, una herramienta que sirve para asistir a las personas afectadas, así como a sus familiares, de forma gratuita.

La titular de Igualtat i Feminisme también ha reivindicado su apuesta por ir más lejos en la lucha contra la violencia machista digital, que considera todavía "invisibilizada". Como retos más inmediatos, Menor se ha propuesto mejorar las ayudas e indemnizaciones a las víctimas: "Todavía hay margen de mejora, debemos seguir trabajando para simplificar estos procesos", ha aseverado.

La igualdad y la conciliación

El resto de recursos hasta llegar a los 113 millones de euros se destinarán principalmente a las políticas de conciliación y corresponsabilidad, a las que se destinarán 25 millones. También son relevantes las partidas para luchar contra los discursos de odio (3,2 M€) y el refuerzo de la Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació (con 1,7 millones), con la mirada puesta en la todavía presente brecha de género, pero también en otras exclusiones cada vez más al alza como el racismo hacia las personas negras y gitanas. Este tipo de marginación impacta en todos los ámbitos de la vida y, como ejemplo de ello, Menor ha hablado del "racismo inmobiliario", que pretende también combatir.

Otro de los frentes prioritarios de la consellera es lo referente a salvaguardar los derechos del colectivo LGBTI+, con una apuesta de 5,4 millones. Seis de cada diez personas de este colectivo han sufrido discriminación por su condición, al tiempo que las denuncias en la Oficina de Igualtat por este asunto no paran de aumentar, según los últimos datos reportados de 2025 que ha explicado Menor.

El concurso de ERC

Todos estos números están previstos si el Executiu logra atar los apoyos de ERC, necesarios para que los presupuestos de la Generalitat sean una realidad este 2026. En el turno de réplica, la republicana Ana Balsera ha evitado bajar a la letra pequeña de las partidas del departamento y se ha limitado a pedir que el Govern haga su trabajo para lograr que las cuentas públicas salgan adelante. "No nos deben presionar a nosotros, sino al PSOE", ha deslizado la diputada de ERC, tras recordar que su partido no se sentarán a negociar las cuentas si no se garantiza que Catalunya pueda recaudar el IRPF en el futuro.

"Los catalanes no se merecen esperar un ciclo electoral y a que se convoquen unas elecciones en Andalucía", ha añadido Balsera, en alusión a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, candidata socialista a esos comicios, es uno de los principales obstáculos para desencallar esta cuestión. Aun así, la diputada ha agradecido a Menor su exposición y el trabajo ya iniciado por el Govern de Pere Aragonès, que fue el que decidió dar una conselleria propia a la igualdad y el feminismo. "Me siento muy cómoda con la herencia recibida", ha respondido la consellera.

También Junts ha mencionado la fiscalidad de Catalunya como herramienta "imprescindible" para poder desplegar una agenda feminista. "Sin soberanía fiscal todas las políticas, también las de igualdad, nacen condicionadas", ha explicado la diputada Laura Martínez. La posconvergente ha puesto en duda que se estén fortaleciendo los servicios de atención a las víctimas y ha acusado a Menor de presentar un presupuesto donde "los números no cuadran".

"La igualdad real no se construye solo con declaraciones ni incrementos porcentuales; se construye con estabilidad en las cuentas, planificación plurianual y políticas transversales", ha incidido. Aun así, ha valorado "muy positivamente" que el Govern apueste por proteger al colectivo LGBTI+, concretamente a las personas mayores, una línea de acción, ha dicho, que su partido hace tiempo que reivindica.

PP y Vox critican la conselleria

Por parte de PP y Vox han sido varias las críticas hacia el modelo presentado por este departamento.m La diputada popular Àngels Esteller ha criticado que el Govern quiera hacer de "policía de la moral" pretendiendo combatir los discursos de odio, para lo cual ha recordado que ya existe la Fiscalía, y ha pedido políticas de conciliación "reales", como la gratuidad de la escuela 0-3. "Mucha ideología y poco pragmatismo", ha declarado.

Júlia Calvet, parlamentaria de Vox, ha considerado un "despilfarro" todo el presupuesto de la conselleria, que ha asegurado que "no debería existir". "Es un capricho ideológico de la izquierda que no protege a nadie y mucho menos a las mujeres", ha afirmado. Frente a estas críticas, la consellera ha asegurado que la igualdad no es una "opinión", ni una "opción", sino un "princpio constitucional". "No podemos blanquear los discursos de odio, machistas, LGTBIfóbicos ni xenófobos. Por compromiso político y, para quienes no lo comparten, por cumplimiento normativo", ha espetado Menor.

Comuns y CUP reclaman más ambición

Los Comuns han dado su visto bueno a un presupuesto que se ha confeccionado con su concurso. De hecho, ya anunciaron hace semanas su apoyo a las cuentas públicas, pero la diputada Susanna Segovia ha avisado de que no son tan "ambiciosas" como las habrían redactado ellos. A Menor le ha pedido más contundencia para luchar contra "los grupos neofascistas que acosan a las mujeres con vida activa en redes".

Por parte de la CUP, Pilar Castillejo ha exigido más mecanismos de control y sanción a las empresas que incumplan los planes de igualdad, un trabajo conjunto con Drets Socials para universalizar las tareas de cuidados y evitar su feminización y, al resto de partidos, desplegar con "garantías" la nueva ley LGBTI+ aprobada por el Parlament para que sus derechos sean "efectivos" y no queden como "papel mojado".