Ayuso insiste contra Sánchez por su postura respecto a Irán: "El señor del 'No a la guerra fuera pero sí a la guerra dentro' va a arruinar a España"

Previsible reacción de Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno tras la comparecencia de Pedro Sánchez en que ha exigido el cese de hostilidades en Irán, ha recuperado el "no a la guerra" y ha insistido en que España no será cómplice "de algo malo para el mundo" "por miedo a represalias", en referencia a las amenazas comerciales del presidente norteamericano, Donald Trump, ante la negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón.

"Nos parece muy llamativo que el 'No a la guerra' provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles siempre que tiene oportunidad, y que cuando quiere apela al derecho internacional quien menos respeta el derecho en España", ha ironizado la presidenta madrileña en su vista a la inauguración del Salón de Arte Moderno. "El experto en muros ahora se erige en el líder mundial solamente para alimentar una parte del muro y lo vamos a pagar", ha vaticinado.

A su juicio, la posición de Sánchez deja a España abandonada "ante los peligros del mundo". "El señor del 'No a la guerra fuera pero sí a la guerra dentro' va a arruinar a España", ha declarado ante el hecho de que EEUU sopese embargos comerciales. "Ya está bien de elegir los intereses propios contra los intereses de todos los españoles", ha apuntado. "El presidente del Gobierno va a arruinar a España con estos vaivenes y con estas decisiones que está tomando de manera unilateral en las escalinatas de la Moncloa, y nunca donde toca, que es en el Parlamento".

Ya ayer criticó "la nueva peineta" de Sánchez a Trump, y hoy ha sido igualmente el portavoz de su Ejecutivo, Miguel Ángel García, quien ha subido un peldaño en la escalera de reproches. "A la España de Sánchez hoy ya solo la felicitan grupos terroristas como Hamás o teocracias como la de Irán", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "Pedro Sánchez ha convertido a nuestro país en un paria. Pedro Sánchez es en este momento el tonto útil de las dictaduras del mundo".

García ha acusado al presidente de "volver a esconderse detrás de una pancarta, en este caso del no a la guerra", ha enfatizado, para tratar de tapar lo que ha calificado de "las vergüenzas del Gobierno más corrupto de la democracia" y de aislar a España del resto del mundo y de los socios habituales. "¿A quién pediremos ayuda llegado ese momento de necesidad?", se ha cuestionado en idéntica pregunta a la que se hizo ayer Ayuso en un mitin en Ávila. "Ya solo grupos terroristas como Hamás, China o Irán felicitan a la España de Pedro Sánchez y, desde luego, es algo que pagaremos absolutamente todos, pagarán nuestras empresas y pagarán los ciudadanos", ha remachado.

Prácticamente al mismo tiempo, Sánchez compartía en la red social X su agradecimiento por las llamadas de apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa, y el presidente francés, Emmanuel Macron, tras las declaraciones de ayer de Trump.

García, en cambio, ha insistido en las críticas al presidente del Ejecutivo. Este año la Comunidad de Madrid entregará uno de sus premios anuales con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres iraníes "por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas", personificado en la figura de Arezoo Mojaverian, activista a quien acompañarán 10 miembros de la asociación La Voz de Irán. "Con este reconocimiento ponemos de manifiesto que el pueblo de Madrid está con las mujeres de Irán que se quitan el velo y se rebelan contra la tiranía", ha apostillado el portavoz del Ejecutivo de Ayuso. "Sánchez está con el tirano, el pueblo de Madrid está con las mujeres que se rebelan contra la tiranía".