Esto es lo que exige Vox para investir a Guardiola en Extremadura: menos diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres

Vox ha puesto negro sobre blanco en la Asamblea de Extremadura las condiciones que exige para apoyar la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta. El portavoz del grupo parlamentario, Óscar Fernández, ha reiterado tras avanzar su "no" en la votación de este miércoles que antes de hablar del reparto de poder deben concretarse políticas y compromisos programáticos.

"Con Extremadura renqueando con unos presupuestos prorrogados, le enviamos 200 propuestas para aprobar conjuntamente los de 2026. Le ofrecimos una vez más nuestra mano… y una vez más nos la mordió", ha afirmado tras considerar cuanto menos curioso que unas propuestas calificadas en octubre como "irrealizables y faltas de seriedad y rigor", se hayan convertido en "realizables" tras las elecciones autonómicas.

El doble de Vox

El portavoz ha defendido que Vox tiene ahora un mandato reforzado para defender sus planteamientos. "Extremadura pidió más Vox, mucho más Vox, más del doble de Vox. Y nosotros tenemos un compromiso con nuestros votantes al que nunca vamos a faltar: defender sus votos con uñas y dientes", ha reiterado para después considerar que los ofrecimientos de Guardiola este martes se quedan cortos.

"Nos tiene que decir si está dispuesta a gobernar de otra manera", ha insitido tras dejar claro que esto no va de "bajar únicamente un par de puntitos aquí y allá". Fernández ha insistido en que cualquier acuerdo debe empezar por las políticas. "Lo primero son las políticas, las iniciativas y los proyectos… y después de eso, y solo después de eso, hablaremos del Gobierno y de lo que nos corresponde en ese Gobierno".

Las condiciones de Vox

El portavoz ha enumerado algunas de las medidas que Vox ha trasladado al PP como base para una eventual investidura:

Defensa de la central nuclear de Almaraz y eliminación total de la ecotasa, con el objetivo de prolongar su actividad hasta 2050. Inicio inmediato del regadío de Tierra de Barros en 2026, con financiación plurianual específica de la Junta. Compromiso de no aprobar medidas que perjudiquen al sector primario y protección frente a las políticas derivadas del Pacto Verde europeo. Plan regional de regadíos y eficiencia del agua, junto a la modernización de canales, infraestructuras hidráulicas y caminos rurales. Simplificación normativa en Red Natura 2000 y revisión de zonas protegidas como ZEPA y LIC. Oposición al acuerdo comercial con Mercosur. Aumento de 500 millones anuales para sanidad en los presupuestos de 2026. Plan de contratación de 1.200 enfermeras en cuatro años para reducir el déficit de profesionales. Integración progresiva de psicólogos, enfermeros y fisioterapeutas del SEPAD en el SES. Liberación de suelo no protegido y reforma urbanística para facilitar vivienda. Construcción de 3.500 viviendas protegidas durante la legislatura. Deducciones fiscales para jóvenes por compra de vivienda e incentivos al alquiler estable. Prioridad nacional para españoles en ayudas sociales, vivienda o empleo. Declaración como Bien de Interés Cultural de la Cruz de los Caídos de Cáceres. Ampliación de zonas educativas y climatización de todos los centros escolares públicos dependientes de la Junta. Oposición al reparto de inmigrantes irregulares y auditoría del gasto vinculado a inmigración. Rebaja fiscal amplia, con reforma del tramo autonómico del IRPF, reducción del impuesto de actos jurídicos documentados y bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual de segunda mano. Ayudas a la natalidad y a la familia con incentivos por nacimiento y adopción. Derogación o reforma de leyes que Vox considera ideológicas, entre ellas la Ley LGTBI Eliminación de subvenciones a sindicatos, patronales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada, así como a organizaciones que promuevan inmigración ilegal o agendas ideológicas. Supresión de las ayudas a cooperación internacional y de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Eliminación del registro de objetores de conciencia en sanidad para el aborto. Reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura.

Estas medidas, según Vox, forman parte de las propuestas que el partido ha trasladado al PP como base para negociar un acuerdo de investidura. Fernández ha defendido que su grupo está dispuesto a seguir hablando, pero ha insistido en que cualquier pacto debe concretarse "medida a medida, partida a partida y paso a paso".