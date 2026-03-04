Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Koldo

La Audiencia Nacional esquiva el intento de Koldo de poner en duda la actuación policial que sustenta la causa

El que fuera asesor de José Luis Ábalos en Transportes cuestiona las consultas en bases de datos policiales y la aportación de indicios hallados en el caso por fraude en hidrocarburos

El exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, Koldo García (c), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves, para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro y su exasesor Koldo Garc

El exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, Koldo García (c), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves, para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro y su exasesor Koldo Garc / Pool

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado el intento de la defensa de Koldo García --que fue asesor en Transportes del exministro José Luis Ábalos-- de anular la actuación policial que sustenta la causa, en concreto el acceso bases de datos policiales y otras fuentes de investigación en las que se recabaron datos sobre él, su hermano y su exmujer, que considera prospectivas. Pretendía asimismo frenar la aportación de los indicios contra que han sido encontrados en la causa por fraude de hidrocarburos, en la que se también se investiga al comisionista Víctor de Aldama.

Había pedido, concretamente, que se librara oficio a la Dirección General de la Guardia Civil a fin de que, por conducto de su Departamento de Asuntos Internos o el órgano funcionalmente competente, se emitiera un informe de auditoría para conocer las fechas precisas en que se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas por dicho Cuerpo. Aludía al Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), el Sistema de Registro de Investigaciones del CITCO y el SINVES-Aquila), en relación con los datos concernientes a su hermano Joseba, su exmujer Patricia Úriz y él mismo.

El titular de la plaza número 2 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia considera, sin embargo, que esta petición "cabe reputarla de inútil" para la investigación, según el auto con fecha de este martes al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "No es ni necesaria ni pertinente, no habiendo existido, investigación prospectiva y estando los hechos origen del presente procedimiento perfectamente identificados, valorada en relación con las ya practicadas y las que están aún practicándose", contesta el juez Moreno.

