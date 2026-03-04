Abascal ve "interesante" el discurso de Guardiola pero aún "insuficiente", mientras Génova responsabiliza a Vox de un posible bloqueo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado este miércoles, una vez que se ha consumado el 'no' de su partido a la primera votación para la investidura de María Guardiola en Extremadura. Considera que el discurso de la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura durante el debate ha sido "interesante", aunque a su juicio resulta "insuficiente todavía" para cerrar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular.

Así lo ha señalado durante un acto de campaña en Villablino (León), donde ha insistido en que su formación mantiene la disposición a negociar con el PP, aunque ha condicionado cualquier acuerdo a que se concrete un "cambio de rumbo" en determinadas políticas.

"El discurso de la señora Guardiola fue interesante, pero es insuficiente todavía para poder llegar a un acuerdo. Me pareció mucho más interesante el discurso de nuestro portavoz, que ha hablado con mucha claridad de que nos podremos poner de acuerdo cuando se pase de las musas al teatro y cuando concretemos medidas precisas", ha afirmado.

Entre esas medidas, ha señalado cuestiones relacionadas con el presupuesto autonómico y con políticas como las migratorias, las medioambientales o las fiscales.

"Si eso ocurre en las próximas semanas, pues podremos seguir con la mano tendida para un acuerdo", ha añadido.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su visita a Villablino (León), dentro de la ruta de campaña que realiza con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. / EUROPA PRESS

Negociación contrarreloj antes del viernes

Preguntado por la posibilidad de que Vox cambie su postura antes de la segunda votación de investidura, prevista para este viernes, Abascal no ha ofrecido una respuesta concreta, aunque ha reconocido la dificultad de resolver en pocos días las discrepancias acumuladas durante meses.

"No lo sé. Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando, a contrarreloj, medida a medida", ha señalado, al tiempo que ha pedido no precipitar decisiones.

En todo caso, ha apuntado que si finalmente no prospera la investidura esta semana podrían producirse nuevas oportunidades en el futuro y ha reiterado que Vox mantiene "la mano tendida".

El líder de Vox ha insistido además en que para alcanzar acuerdos en Extremadura y en otros territorios el PP debe aceptar medidas que supongan, a su juicio, un cambio en determinadas políticas. "Si el PP está dispuesto a eso, tendrá la mano tendida. Si el PP quiere seguir con las mismas políticas migratorias y verdes de antes, pues puede pactar con el Partido Socialista", ha concluido.

El PP atribuye a Vox la responsabilidad

Por su parte, la dirección nacional del Partido Popular ha lamentado que Vox no apoyara a Guardiola en la primera votación de investidura celebrada este miércoles y ha confiado en que su posición cambie antes de la segunda votación.

Desde Génova han señalado que bastaría la abstención de Vox para permitir la formación de un gobierno de centro derecha en Extremadura y han advertido de que un voto negativo situaría al partido en la misma posición que el PSOE.

En este sentido, han subrayado que si el viernes no se produce la investidura será "por responsabilidad de Vox", al considerar que el partido de Santiago Abascal tiene en su mano evitar un bloqueo institucional.

Los populares han defendido además que su disposición a negociar ha quedado acreditada durante las últimas semanas y han insistido en que seguirán intentando alcanzar un acuerdo antes de la votación del viernes. "Queda tiempo e intentaremos alcanzar un acuerdo. Por nosotros no será", han señalado.