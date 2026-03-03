Ataque a Irán
Sánchez responde a la amenaza de Trump de corte de suministros: "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos"
Trump amenaza con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
El presidente comparecerá mañana en La Moncloa para valorar los últimos acontecimientos internacionales
El Gobierno no tardó en responder a la última andanada de Donald Trump asegurando que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”.
De esta manera responden en La Moncloa a las últimas amenazas lanzadas por el presidente de EEUU por la posición adoptada por el Gobierno que preside Pedro Sánchez tras el ataque a Irán. Tras ahondar en que "España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo", en el Ejecutivo también ponen el foco en que España es "una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa".
Y apostillan que "si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU".
Todo después de que Trump, en rueda de prensa haya avisado de la imposición de un castigo comercial a la negativa del Gobierno de que se puedan usar las bases en Rota y Morón para la guerra con Irán.
No obstante, desde La Moncloa dejan claro que "la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional. Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas".
Ante el cariz de los "últimos acontecimientos", el presidente del Gobierno realizará mañana una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.
