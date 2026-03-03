ERC presenta su veto a los presupuestos mientras sigue negociando con el Govern

ERC ha presentado este martes en el Parlament una enmienda a la totalidad contra los presupuestos de la Generalitat. Es un movimiento con el que el partido de Oriol Junqueras busca exhibir que está dispuesto a tumbar las cuentas catalanas si el Gobierno del PSOE no garantiza avances para que Catalunya pueda recaudar en el futuro su IRPF. Pese a la enmienda, los republicanos no se descartan del todo y siguen negociando con el Govern una salida al desencuentro actual.

La encargada de formular el anuncio ha sido la secretaria general del partido, Elisenda Alamany. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha argumentado que la enmienda es un "mecanismo coherente" para evidenciar que el Govern de Salvador de Illa "no ha sido capaz de mover" al Gobierno de Pedro Sánchez a favor del IRPF. Eso sí, también ha admitido que las dos partes "continúan negociando". La fecha límite, que es cuando el Parlament votará las enmiendas a la totalidad, es el 20 de marzo. Si entonces no hay pacto, las cuentas caerán.

No hay garantías para desencallar la tramitación y por esto presentamos la enmienda a la totalidad Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

Alamany ha defendido que la recaudación del IRPF es un compromiso que el PSC asumió con ERC en el pacto de investidura de Illa -agosto de 2024-, por lo que ahora los republicanos no pueden avalar unas cuentas si no hay avances. Para la dirigente republicana, el IRPF es una "respuesta estructural" a las necesidades de Catalunya y ha afeado a los socialistas catalanes no haber hecho lo bastante para cumplirlo. "No hay garantías para desencallar la tramitación y por esto presentamos enmienda a la totalidad", ha concluido.

Hasta este momento, el president Illa sí que ha mostrado su "compromiso total" con que habrá avances en la gestión del impuesto, pero no ha conseguido arrastrar al Gobierno a la misma posición. Desde el Ministerio de Hacienda se rechaza esta cesión a la Generalitat y, sin que el Gobierno y el PSOE avalen la operación, no tienen ninguna posibilidad de prosperar en el Congreso.

"Modificaciones legislativas"

¿Qué quiere exactamente ERC para retirar la enmienda a la totalidad? Alamany ha pedido al Gobierno del PSOE que dé "garantías" de que se harán las "modificaciones legislativas" necesarias en favor de la recaudación de este tributo. Modificaciones que tendrían que llevarse al Congreso y que afectarían tres normas: la célebre LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas); la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (22/2009) y la ley de cesión de tributos a Catalunya (16/2010).

ERC no necesita que las tres leyes estén cambiadas el 20 de marzo, pero reclama que exista un compromiso más o menos definido del Gobierno del PSOE de que se intentarán cambiar en los próximos meses. Además, Alamany ha recordado que este mes mismo mes hay un escenario propicio para que el Gobierno mueva ficha: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Les valdría con la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumiera allí el compromiso. El consejo no tiene fecha exacta aún, pero la idea expresada por el Gobierno es que sea después de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo.

Sin miedo a elecciones

Si los republicanos no reconsideran su enmienda antes del día 20, los presupuestos no se tramitarán, y será inevitable que retumben los tambores de unas elecciones anticipadas en Catalunya. ERC, sin embargo, asegura no sentirse presionada por esta posibilidad, pese a que en un hipotético adelanto electoral no podría presentar como candidato a Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado por el Supremo.

¿Sería entonces Alamany la candidata? Ella se ha descartado. En primer lugar, porque considera que Illa aguantará sin convocar elecciones y la legislatura continuará. En segundo lugar, porque asegura que está centrada en el Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo ahora que ha sido elegida candidata a la Alcaldía en las municipales de 2027.