El PP catalán pide a Illa que convoque elecciones tras presentar ERC una enmienda a la totalidad a los presupuestos

El PP catalán ha pedido este martes al president Salvador Illa que convoque elecciones en Catalunya. La reclamación llega después de que ERC -socio con quien el Govern negocia los apoyos necesarios- haya registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de los presupuestos de la Generalitat. "Illa debería convocar elecciones tras la enmienda de ERC, tal como hizo su predecesor", ha declarado el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en rueda de prensa.

El movimiento de los republicanos, cuya intención ya avanzaron incluso antes de que el Executiu presentara las cuentas el pasado viernes, no cierra del todo la puerta a un acuerdo. Un pacto que, junto a los votos de los Comuns, permitiría vislumbrar unos nuevos presupuestos para este 2026. De hecho, la votación de las enmiendas a la totalidad -—a la que se suman las de Junts, PP y Vox, de momento- no tendrá lugar hasta el 20 de marzo, un margen que ERC y el Govern se han concedido para tratar de desencallar la negociación.

En cualquier caso, el PP sostiene que ambos actores están "haciendo teatro" y que el acuerdo ya está pactado, por lo que cualquier entente que se anuncie ahora será "humo". ERC exige garantías para que Catalunya recaude el IRPF, una competencia que depende del Estado y que requeriría modificar varias leyes en el Congreso.

Fernández ha instado a ERC a no perder el tiempo y a tumbar los presupuestos sin más dilación si esa es su verdadera intención. "Un día anuncian una enmienda a la totalidad, al día siguiente negocian en privado; un día escenifican tensión y al siguiente comparten estrategia. ¿Mientras tanto qué hacen? ¿Jugar al escondite con el dinero de los catalanes?", ha reprochado el portavoz popular.