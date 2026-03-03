Montse Lluís (Vox), la mano de Abascal que mece el futuro de Barcala con las viviendas protegidas de Alicante

"No hay declaraciones" ha sido la frase más repetida por los concejales de Vox durante el mes que ha pasado desde que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. Los concejales esperaban instrucciones de Santiago Abascal, por lo que preguntaban frecuentemente "a Madrid" por su posicionamiento. La decisión final, pese a insistir en la necesaria dimisión de Luis Barcala, fue salvar al alcalde de su reprobación y "Madrid", más que un lugar, era una persona.

Montserrat Lluís (Tarragona, 1975) no puede presumir, como Javier Ortega Smith, de tener el carné número 6 de la formación de ultraderecha. La periodista (directora general de Cope y adjunta de ABC) llegó a Vox en el año 2022, cuando se incorporó a la Junta de Castilla y León como directora de Coordinación. Un puesto que abandonó solo un año después, cuando fue "captada" por Abascal como directora de la dirección política de gobierno. Desde entonces, el ascenso de Lluís ha sido constante hasta convertirse en la número tres de la formación: es secretaria general adjunta, solo por detrás de Ignacio Garriga y del líder nacional.

La negociadora

Mientras su compañero ejerce el brazo orgánico del partido (mantiene las agrupaciones "controladas", designa candidatos...), Lluís es la encargada de las decisiones políticas, con el evidente visto bueno de Abascal en los asuntos que requieren de su aprobación. Los futuros gobiernos autonómicos de Extremadura o Aragón; las próximas elecciones en Castilla y León; la crisis de gobierno originada en Murcia en torno a la figura de José Ángel Antelo... y, por supuesto, las polémicas adjudicaciones de inmuebles protegidos de Alicante, cuya comisión de investigación en las Cortes presidirá Vox. Todo pasa por las manos de Montse Lluís.

Eso sí, no lo hace de forma directa. La estructura de marcado carácter jerárquico sobre la que se sustenta la formación de Abascal cuenta con unos cauces de comunicación muy definidos. Los grupos, a través de sus portavoces, canalizan las dudas mediante un "enlace" designado por la propia Lluís. Esa persona es la que marcha con la duda y vuelve con la solución. "Siempre resuelve, otra cosa es que te guste lo que ha resuelto", comentan quienes acostumbran a tratar con ella.

Quienes trabajan junto a Lluís aplauden su determinación y el hecho de que nunca ignore las reclamaciones de los territorios. Eso sí, la decisión llega desde el núcleo duro de Abascal y las explicaciones brillan por su ausencia, por lo que los concejales pueden terminar votando decisiones que se deben a hechos internos de la formación que desconocen.

Noticias relacionadas

Por lo que respecta a la polémica sobre el residencial Les Naus, que ha sacudido al gobierno de Luis Barcala (cuyo socio preferente hasta la fecha siempre ha sido Vox), el "modus operandi" no ha sido una excepción: las decisiones han partido de ella. Exigir contundentemente la dimisión del alcalde en el pleno extraordinario; guardar silencio durante un mes para no interferir en negociaciones de otros territorios; cambiar de discurso y terminar "salvando" a Barcala para no votar con la izquierda... Y las futuras modificaciones de crédito, que marcarán el rumbo del último año de mandato y del propio Barcala, con las que Vox vuelve a amenazar a los populares. Todo ello pasa por "Madrid", o lo que es lo mismo, por Montse Lluís.