Junts ve la enmienda de ERC a los presupuestos como un "fracaso de Illa": "Ha dejado de tener la confianza del Parlament"

ERC presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos mientras sigue negociando con el Govern

El Govern y ERC exhiben en el Parlament su distancia ante los presupuestos por el IRPF

El secretario general de Junts, Jordi Turull

El secretario general de Junts, Jordi Turull / ACN

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Junts considera que el hecho de que ERC presente enmienda a la totalidad a los presupuestos es un "fracaso" del president Salvador Illa. A pesar de que las negociaciones entre republicanos y socialistas siguen abiertas, el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha dado por hecho que la votación de las cuentas será como "una cuestión de confianza" al jefe del Executiu y ha diagnosticado que ahora mismo "ha dejado de tener la confianza de la mayoría de la Cámara".

Turull ha criticado a Illa por aprobar el proyecto sin tener atados los apoyos de sus socios en el Parlament -de momento, solo cuenta con los votos afirmativos de los Comuns- y ha denunciado que este hecho genera más "inestabilidad" e "incertidumbre" a Catalunya. "No bastaba con su grave incompetencia acreditada", ha ironizado, al tiempo que ha añadido: "Nos hablaban de normalidad y estabilidad. Madre mía la normalidad y estabilidad que está dando este Govern, no les sale nada bien".

Preguntado si su formación podría entrar en la negociación si ERC acaba materializando su veto en la votación del próximo 20 de marzo, como plantea la patronal Foment del Treball, Turull ha negado la mayor. El número dos de Junts ha asegurado que se trata de unas cuentas que llevan el sello de los Comuns y ha acusado a Illa de "copiar las políticas de Ada Colau" y de sucumbir a la "subordinación absoluta del PSOE".

Sobre la posibilidad de que los republicanos lleguen a un acuerdo con los socialistas para la recaudación del IRPF y retiren la enmienda, Turull ha recordado que su partido rompió negociaciones con el Gobierno por sus "incumplimientos". "Veremos hasta qué punto ERC se cree a los socialistas", ha rematado, tras asegurar que el PSOE "no es de fiar".

TEMAS

