Tras inhibirse la juez de Plaza de Castilla

La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra

El juez Calama mantiene el secreto de las actuaciones acordado por los juzgados de Plaza de Castilla en el que empezó a investigarse la causa

Plus Ultra retoma este martes sus vuelos con Venezuela tras tres meses de suspensión

Plus Ultra retoma este martes sus vuelos con Venezuela tras tres meses de suspensión

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. 

En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal especializado al entender que la envergadura de las pesquisas que tenía entre manos superaba las competencias de los juzgados de Instrucción madrileños y era conveniente remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional.

Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha asumido el caso como juez de la Plaza 2, a la que correspondió la causa por antecedentes, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.  

La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra

Ábalos sigue a Koldo y denuncia una "instrucción paralela" por el informe sobre la presidenta de Adif para ser juzgado en la Audiencia Nacional

Montse Lluís (Vox), la mano de Abascal que mece el futuro de Barcala con las viviendas protegidas de Alicante

La jueza de la dana de Valencia rechaza la recusación contra ella del abogado youtuber: "Es un fraude procesal que busca apartarme, sin causa alguna"

Las tres incógnitas sobre Plus Ultra de Zapatero, que reconoce que medió con Maduro por Air Europa

El silencio preside las últimas horas de negociación del PP y Vox para las Cortes de Aragón

Castilla y León, el primer matrimonio regional PP-Vox, que acabó en ruptura