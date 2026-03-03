El Govern pide a los catalanes en Oriente Próximo que se registren en los consulados para facilitar su evacuación

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conseller Jaume Duch y el president Salvador Illa en una imagen de archivo.

El conseller Jaume Duch y el president Salvador Illa en una imagen de archivo. / Jordi Bedmar / Generalitat

Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
El conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha pedido este martes a todos los catalanes atrapados en Oriente Próximo por la guerra en Irán que se registren en los consulados y embajadas de España en la zona para que el Gobierno tenga constancia de su presencia y pueda facilitar su evacuación.

"Esto es importante porque será vía estos consulados y vías las embajadas que se darán las instrucciones y las recomendaciones necesarias para poder regresar a Catalunya", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del departamento. El ejecutivo catalán ha hecho este llamamiento porque considera que muchos ciudadanos en la zona desconocen la importancia de estar registrado.

Los consulados y las embajadas darán las instrucciones y las recomendaciones necesarias para poder regresar a Catalunya

Jaume Duch

— Conseller de Unió Europea i Acció Exterior

Ahora mismo ya hay 1.200 catalanes monitorizados, pero la Generalitat tiene constancia de que hay más y que no están registrados. Se trata, por ejemplo, de estudiantes y de trabajadores cuya presencia tenía que ser temporal pero que el conflicto ha atrapado allí. También turistas y profesionales que acudían a conferencias, seminarios o ferias. "Son estas personas las que querríamos que se identificaran para poder saber quienes son, donde están y poder estar en contacto con ellos", ha expuesto.

La mayoría de estos catalanes se concentran en los Emiratos Árabes Unidos, pero también están en otros países de la región. El conseller ha asegurado que tanto el Gobierno como la Unión Europea trabajan sobre el terreno para ofrecer rutas de regreso cuando se empiecen a abrir los aeropuertos o cuando haya vías terrestres que sean "lo suficientemente seguras".

Sin delegación en la zona

La Generalitat también ha formulado otras consideraciones para los catalanes que se encuentren en la zona de conflicto. Por ejemplo, vía redes sociales, ha lanzado varias recomendaciones básicas de seguridad como estar siempre alejado de las ventanas y evitar desplazamientos innecesarios. También informarse por los canales oficiales.

Noticias relacionadas

El Govern tiene ahora mismo 21 delegaciones en el extranjero, pero ninguna en la zona. Esto tendría que cambiar este 2026, ya que está prevista la apertura de tres nuevas, una de ellas en Jordania. Desde la Generalitat sostienen que la guerra de Irán no solo no pone riesgo la delegación jordana, sino que aún da más sentido a la decisión tomada.

