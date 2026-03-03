El Govern quita hierro a la enmienda de ERC a los presupuestos y continuará negociando: "No modifica nada"

Pese a que se han concedido más tiempo para tratar de alcanzar un acuerdo, el toma y daca entre el Govern y ERC para pactar los presupuestos suma este martes una nueva vuelta de tuerca después de que los republicanos hayan presentado una enmienda a la totalidad en el Parlament. Sin embargo, la consigna del president Salvador Illa es el de mantener el temple con el argumento de por delante tienen aún 17 días para que ambas partes encuentren esa "pista de aterrizaje" que aseguran estar explorando. Así que la respuesta del Govern ha sido la de minimizar el movimiento de su socio y enmarcarlo dentro del escenario ya previsto.

"No modifica en absoluto la posición del Govern, eso es lo relevante. Continuaremos trabajando hasta el último momento para que los presupuestos sean posibles", ha asegurado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, que ha insistido en que hay "margen" y "tiempo" para ese acuerdo con ERC. Lo que ha esquivado explicar la también consellera es si esa enmienda ha llegado sin previo aviso, es decir, si sus socios le habían comunicado antes que finalmente registrarían ese veto parlamentario después del choque que mantuvieron en comisión con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

"Eso no es relevante", ha despachado Paneque, que ha tratado de mantenerse impertérrita y que ha vuelto a insistir en que el Govern no contempla otro escenario que no sea el de aprobar unas cuentas que dejen atrás las prorrogadas desde 2023. Ha repasado la retahíla de argumentos que, a su juicio, justifican esa "necesidad": desde los 9.100 millones de euros de más de los que podrá disponer la Generalitat a que los acuerdos de investidura precisan de recursos para poderse ejecutar. "Hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos", ha repetido por enésima vez.