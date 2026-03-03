Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un estudio avalado por la Zarzuela cifra el coste anual de la monarquía en 104,89 millones de euros

El informe de la asociación académica Remco señala que cada español paga 2,2 euros al año para el funcionamiento de la institución

La Princesa Leonor, los Reyes y la infanta Sofía, durante el juramento o promesa ante la bandera y el acto de entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada, en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), en julio de 2025.

La Princesa Leonor, los Reyes y la infanta Sofía, durante el juramento o promesa ante la bandera y el acto de entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada, en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), en julio de 2025. / BEATRIZ CISCAR / Europa Press

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
Una asociación académica ha presentado este martes en el Ateneo de Madrid el estudio más completo realizado hasta ahora sobre el coste real de la monarquía española. La Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas (Remco) ha encargado un informe en el que compara el gasto público que destinan a sus jefaturas de Estado cuatro monarquías (España, Reino Unido, Dinamarca y Noruega) y tres repúblicas (Portugal, Alemania e Italia). En el caso español, esa cifra asciende a 104,89 millones de euros.

Anualmente los medios de comunicación dan a conocer el dinero que recibe directamente el Rey para "el sostenimiento de su Familia y Casa", con el que paga los sueldos de la familia real, los trabajadores de la Zarzuela y parte del funcionamiento interno de la jefatura del Estado. En los últimos años, por la situación de prórroga de los Presupuestos Generales, ese número ha sido de 8,4 millones de euros. Pero ese no es el verdadero coste real de la institución, ya que ahí no están incluidas las partidas que pagan los ministerios, por ejemplo, los coches (Hacienda), los miembros de seguridad (Interior) o la conservación de los edificios que utilizan (Presidencia a través de Patrimonio Nacional). Remco ha encargado a la sociedad Sistemas de Información Inteligente para la Gestión (SIIG), vinculada con la Universidad de Málaga.

El catedrático Daniel Carrasco y el profesor Daniel Toledano empezaron a elaborar este trabajo en 2023 y desde entonces han analizado la información que han podido recabar de todos los ministerios españoles (y de los otros países) para arrojar más luz sobre el gasto público destinado a la Corona. El año a analizar ha sido el 2021. "Alguna información la hemos recibido inmediatamente, otras nos han pedido aplazamiento por la dificultad de elaboración y en otros casos se nos ha indicado que por seguridad nacional el dato no está disponible", explica Toledano, que añade que Alemania y Portugal han sido las administraciones menos transparentes. En primera fila, durante la presentación en el Ateneo de Madrid, escuchaba Mercedes Araújo, secretaria general de la Casa del Rey, número dos de Zarzuela tras Camilo Villarino.

Los Reyes, en la feria de turismo de Madrid, Fitur, en enero.

Los Reyes, en la feria de turismo de Madrid, Fitur, en enero. / José Luis Roca / EPC

Carrasco subraya que hay que fijarse más en los "valores relativos" y no "en los absolutos" (los 104,89 millones de euros). "Ahí es donde el coste per cápita de la monarquía española sale mejor parada porque está en 2,2 euros por habitante y año. Hay otras, por ejemplo, como la noruega o la danesa está en torno a los 10", incide.

