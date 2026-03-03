Los Comuns llaman "lobby buitre" a Foment por querer llevar al TC los límites a la compra especulativa de vivienda: "Tómense una tila"

Los Comuns creen que Foment actúa como "lobbista de los fondos buitre" cuando anuncia un recurso al Tribunal Constitucional en contra de la limitación de la compra especulativa de vivienda. Así lo ha denunciado el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, después de la crítica del presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, contra acuerdo de Comuns y Govern para que la ley de urbanismo incorpore trabas a la compra de pisos como "activo financiero", y de anunciar que estudia recurrirlo a los tribunales.

Cid ha asegurado que esta medida tiene un "amplio apoyo" ciudadano, según una encuesta del GESOP encargada por su partido, y ha detallado que un "62% de los catalanes" la avalan. "Quien está en una esquina ideológica es Sánchez Llibre", ha replicado el diputado en una rueda de prensa en el Parlament. Con todo, el portavoz de los Comuns ha recordado que las leyes y los presupuestos se aprueban en la Cámara catalana, que es la que tiene el poder legislativo, y ha recomendado al presidente de Foment "tomarse una tila".

"Habrá presupuestos y se prohibirá la compra especulativa", ha sentenciado, el mismo día que ERC ha presentado su enmienda a la totalidad a los presupuestos de Salvador Illa. Cid ha dado por hecho que el veto de los republicanos es parte de la negociación que están llevando a cabo con el Govern, y también con el PSOE por la recaudación del IRPF, condición 'sine qua non' del partido liderado por Oriol Junqueras para dar su visto bueno a las cuentas. "Hay margen", ha zanjado.

También la CUP ha presentado este martes su enmienda a la totalidad y ha acusado al Govern de no elaborar unas cuentas a la "altura" de las necesidades de los catalanes. Los anticapitalistas también han anunciado la retirada de su propuesta para limitar la compra especulativa de vivienda. La diputada Laure Vega ha explicado que en las próximas horas presentarán una nueva iniciativa, tras reunirse con el Sindicat de Llogateres y otras entidades similares e introducir algunas modificaciones en el texto a petición suya.