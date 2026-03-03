Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTráficoFPPrecio gasolinaCheryTaxiMIRSilvia AbrilBarcelonaBaliza V16Florentino Pérez
instagramlinkedin

Los Comuns llaman "lobby buitre" a Foment por querer llevar al TC los límites a la compra especulativa de vivienda: "Tómense una tila"

La CUP presentará una nueva propuesta para prohibir la adquisición de pisos como activos financieros, al margen de Govern y los Comuns, tras haber incorporado las peticiones del Sindicat de Llogateres

Foment llevará al Tribunal Constitucional los límites a la compra especulativa de vivienda

Los expertos del Govern ven "viable y constitucional" limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid / Gerard Artigas / Acn

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Comuns creen que Foment actúa como "lobbista de los fondos buitre" cuando anuncia un recurso al Tribunal Constitucional en contra de la limitación de la compra especulativa de vivienda. Así lo ha denunciado el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, después de la crítica del presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, contra acuerdo de Comuns y Govern para que la ley de urbanismo incorpore trabas a la compra de pisos como "activo financiero", y de anunciar que estudia recurrirlo a los tribunales.

Cid ha asegurado que esta medida tiene un "amplio apoyo" ciudadano, según una encuesta del GESOP encargada por su partido, y ha detallado que un "62% de los catalanes" la avalan. "Quien está en una esquina ideológica es Sánchez Llibre", ha replicado el diputado en una rueda de prensa en el Parlament. Con todo, el portavoz de los Comuns ha recordado que las leyes y los presupuestos se aprueban en la Cámara catalana, que es la que tiene el poder legislativo, y ha recomendado al presidente de Foment "tomarse una tila".

"Habrá presupuestos y se prohibirá la compra especulativa", ha sentenciado, el mismo día que ERC ha presentado su enmienda a la totalidad a los presupuestos de Salvador Illa. Cid ha dado por hecho que el veto de los republicanos es parte de la negociación que están llevando a cabo con el Govern, y también con el PSOE por la recaudación del IRPF, condición 'sine qua non' del partido liderado por Oriol Junqueras para dar su visto bueno a las cuentas. "Hay margen", ha zanjado.

Noticias relacionadas

También la CUP ha presentado este martes su enmienda a la totalidad y ha acusado al Govern de no elaborar unas cuentas a la "altura" de las necesidades de los catalanes. Los anticapitalistas también han anunciado la retirada de su propuesta para limitar la compra especulativa de vivienda. La diputada Laure Vega ha explicado que en las próximas horas presentarán una nueva iniciativa, tras reunirse con el Sindicat de Llogateres y otras entidades similares e introducir algunas modificaciones en el texto a petición suya.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  2. El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano
  3. Catalunya permitirá consultar quién es un gran tenedor de vivienda mediante el nombre y el NIF
  4. El Supremo contradice a Fiscalía y permite a un padre condenado por violencia machista visitar a su hijo para no romper el 'vínculo afectivo
  5. Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras
  6. Junts perfila su plan migratorio con tres fases para adquirir derechos y el catalán como exigencia
  7. EEUU retira 14 aviones de guerra de Morón y Rota y los lleva a Alemania y Reino Unido tras el 'no' de España al uso de las bases para atacar a Irán
  8. Felipe VI reclama una 'salida diplomática' en Irán ante el riesgo de una 'escalada regional' con consecuencias 'imprevisibles

El PSOE pide personarse como acusación en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y Manos Limpias pide que se le rebaje la fianza

El PSOE pide personarse como acusación en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y Manos Limpias pide que se le rebaje la fianza

El PP se hace con la presidencia de las Cortes de Aragón por el voto en blanco de Vox y Teruel Existe

El PP se hace con la presidencia de las Cortes de Aragón por el voto en blanco de Vox y Teruel Existe

La Audiencia de Madrid obliga a investigar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos de dos periodistas

La Audiencia de Madrid obliga a investigar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos de dos periodistas

La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra

Vox condiciona su apoyo a María Guardiola en Extremadura al discurso de investidura: "En su mano está la capacidad de formar gobierno"

Vox condiciona su apoyo a María Guardiola en Extremadura al discurso de investidura: "En su mano está la capacidad de formar gobierno"

El Govern pide a los catalanes en Oriente Próximo que se registren en los consulados para facilitar su evacuación

El Govern pide a los catalanes en Oriente Próximo que se registren en los consulados para facilitar su evacuación

Los Comuns llaman "lobby buitre" a Foment por querer llevar al TC los límites a la compra especulativa de vivienda: "Tómense una tila"

Los Comuns llaman "lobby buitre" a Foment por querer llevar al TC los límites a la compra especulativa de vivienda: "Tómense una tila"

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros