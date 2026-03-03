Illa responde a la amenaza de Trump: "No somos amigos de recibir coacciones, defenderemos los intereses de Catalunya"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a la amenaza de Donald Trumpde cortar las relaciones comerciales con España después de que también lo haya hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No somos amigos de recibir coacciones de nadie, tenemos las ideas claras, queremos comerciar con todo el mundo y defenderemos los intereses de Catalunya", ha asegurado el president durante una recepción de los organizadores del Mobile World Congress en el Palau de la Generalitat.

Illa ha manifestado su "compromiso" con defender los intereses de la industria catalana pese a definir como "preocupante y angustiosa" la situación que se ha generado con la guerra que han provocado Estados Unidos e Israel en Irán y el contraataque que ha emprendido este último contra bases norteamericanas en los países de Oriente Medio. "Llamo a la desescalada y al respeto al derecho internacional", ha vuelto a insistir como ya hizo en la cena inaugural del salón el pasado domingo.

El Govern ha explicado este martes que están a la espera de qué impacto tendrá este conflicto sobre la economía catalana y que valorarán actuar para compensar posibles sectores afectados como se hizo el año pasado con la crisis arancelaria desencadenada también por Trump.