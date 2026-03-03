Albert Dalmau, conseller de Presidència: "Lo que sería perjudicial para la economía es que se nos rompiera la sociedad"

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, se sintió como en casa. No podía ser de otro modo, si se tiene en cuenta que él mismo impulsó desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde ejercía como gerente antes de llegar al Palau de la Generalitat, el Balcó Gastronòmic en el que se reunió con el Comité Editorial de EL PERIÓDICO. Dalmau ofició el arranque de los Encuentros Editoriales de Actualidad, un foro de debate que se celebrará en los restaurantes del Port Olímpic de Barcelona para "crear diálogo y crear comunidad", como destacó el director de este diario, Albert Sáez.

En una mesa del restaurante El Cangrejo Loco con vistas al mar, Dalmau repasó los retos que tiene por delante el Govern, en especial, los presupuestos para 2026, y el despliegue de un plan de gobierno "que no mire diez años atrás, sino que mire a diez años vista". "Tenemos que conseguir hablar con hechos", defendió, alegando que esta es la mejor forma de combatir a la extrema derecha y que así lo demuestran los datos sobre seguridad, y centrándose en mantener una mayoría sólida con ERC y los Comuns que le permita transitar una legislatura en minoría del PSC.

El conseller asumió que "Catalunya se ha transformado", un hecho al que pidió prestar atención "con contexto y perspectiva". El contexto: el auge de la extrema derecha en un mundo cambiante que rompe consensos globales a la orden de Donald Trump y de China, y el cambio demográfico por la llegada de personas inmigrantes que reclama fortalecer el estado del bienestar y adecuarlo al modelo productivo. "Catalunya es más rica, más diversa, más plural y también más compleja", sostuvo, advirtiendo del riesgo de que formaciones como Vox o Aliança Catalana crezcan. Y la perspectiva: que aún se arrastran las consecuencias de la crisis de 2008 y de las políticas de austeridad que derivaron de ella, que la autonomía arrastra una infrafinanciación "endémica" y que durante el 'procés' se constató la "incapacidad de trazar consensos y llegar a acuerdos". Un escenario que dijo que desde el Govern se está revirtiendo, aunque alertó de que el principal riesgo al que se enfrenta ahora Catalunya es que la sociedad se rompa.

Una sociedad que Dalmau cree que puede fragmentarse por la falta de acceso a una vivienda digna, que es hoy el principal problema al que se enfrentan ya no solo los catalanes, sino también el resto de europeos, puntualizó, y dejó claro que su compromiso es revertirlo. "No puedes llegar a casa después de trabajar y no poder pagar una vivienda [...] Prefiero tomar decisiones y, si me equivoco, rectificar, que quedarme corto en este asunto. El peor error sería no hacer nada [...] El mercado está fallando", despejó.

El titular de Presidència desmenuzó todas las medidas que ha tomado el Govern en esta carpeta: la regulación de los precios de los alquileres habituales, de habitaciones y de temporada; la movilización del suelo para edificar; la colaboración público-privada para la construcción de los 50.000 pisos de alquiler social; la cooperación con los ayuntamientos para sumar otros 214.000 más; y la reforma de la administración para reducir la burocracia. "Somos socialdemócratas, pero cuando la economía no funciona, hay que ponerle límites", sentenció, convencido de que hay que poder hacer compatible la limitación de la compra especulativa de vivienda con ofrecer más oferta pública de pisos mediante la colaboración entre la administración y el sector privado. "Así que lo que sería perjudicial para la economía es que se nos rompiera la sociedad", subrayó.

El colapso de Rodalies y los presupuestos

El conseller repasó también los asuntos pendientes en materia de infraestructuras, tras el colapso de Rodalies a raíz del accidente del pasado 20 de enero en Gelida. Una situación que, a cuenta de la hospitalización de Salvador Illa, le llevó a asumir las funciones del president en plena crisis. Dalmau reconoció que la red ferroviaria es vulnerable al cambio climático y arrastra deficiencias que explican que el sistema requiera una actualización. "Espero que, cuando toque dictar sentencia, hayamos sido capaces de asentar un punto de inflexión sobre algo que no iba bien", destacó en relación con los trenes, y defendió que actuó en todo momento bajo cuatro principios: "tomar decisiones, decir la verdad, dar la cara y tener una actitud de colaboración".

Dalmau insistió en que "Catalunya está yendo por el camino de la normalidad" y reivindicó la idea de que, pese a la magnitud de los retos del Govern "el país funciona" y que este debe ser "el principal antídoto contra la extrema derecha". Una estabilidad sobre la que reclamó que haya unos presupuestos actualizados para este 2026, convencido de que será posible alcanzar un acuerdo con ERC para que se sume al 'sí' de los Comuns: "El plan 'a', 'b' y 'c' se llama 'presupuestos'. El país lo necesita. Ya no se puede aguantar más. Hemos cumplido y estamos cumpliendo los acuerdos", ensalzó. Y, aunque tampoco hay socios alternativos a los republicanos y los morados, reclamó altura de miras a todo el arco parlamentario: "El país se arrepiente de haber tenido malos diagnósticos. No sentarse y no hablar no es una solución. Hay menos exigencia en el no hablar y en el no negociar, que en pactar y fijar una hoja de ruta". La cuenta atrás está en marcha: antes el 20 de marzo el Parlament constatará si hay posibilidades de que Catalunya cuente con unos presupuestos actualizados para después de Semana Santa.