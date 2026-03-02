Una víctima del genocidio palestino pide en la Audiencia Nacional poder acusar a Sidenor por su presunta complicidad con Israel

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha podido escuchar de primera mano al médico gazatí Refaat Alathamna, solicitante de asilo en España, las condiciones de vida que tanto él como su familia tuvieron que soportar durante dos años bajo el bombardeo israelí de la franja, en los que con su esposa y sus seis hijos tuvo que desplazarse hasta en 12 ocasiones. Alathama se ha convertido en la primera víctima del genocidio palestino que declara en un juzgado occidental.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 acordó tomarle declaración para determinar si cumple con la “condición de víctima” en el caso que la Audiencia Nacional tiene abierto por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos de sus directivos por la venta de más de 42 toneladas de acero a las compañías Israelíes Military Industries (IMSI) e Israel Weapons Industries con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

El mismo De Jorge les imputó tras admitir a trámite una querella la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya, que reclama que el caso abandone la Fiscalía de la Audiencia Nacional y pase a la de Memoria Democrática, dado que el ministerio público se ha opuesto incluso a la declaración de Alathamna y se opone a que ejerza la acusación particular en la causa, requisito imprescindible para que las pesquisas puedan seguir adelante en España.

"Obuses", una prueba clave

En los registros realizados en la sede de Sidenor, Basauri (Vizcaya), la Policía intervino una cadena de correos electrónicos en el despacho de uno de los directivos imputados en el que aparece la palabra "obuses", lo que acreditaría que la siderúrgica "tenía pleno conocimiento de que el acero exportado a empresas armamentísticas israelíes iba destinado" a su fabricación, según una nota de la Comunitat Palestina de Catalunya, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en representación de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel".

El correo fue intervenido en el despacho del director comercial de Sidenor, Iñigo Molero, imputado junto a su presidente, José Antonio Jainaga. En él aparece una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para "obuses", y Israel Weapon Industries como otra de las empresas destinatarias. La cadena, cuya última fecha es del 5 de marzo de 2025, se refiere al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante el año anterior.