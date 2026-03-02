Illa pide que se respete la ley internacional tras el ataque a Irán y ante la presencia de Israel en el Mobile World Congress

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este lunes una "desescalada inmediata" en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una intervención militar que ha descabezado a la cúpula gobernante del país, con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y que ya ha implicado al Líbano y a Hizbulá. En una entrevista en La 1 desde el Mobile World Congress, Illa ha reclamado que los actores implicados vuelvan a la mesa de negociación para resolver el conflicto por la vía diplomática, que se respete la ley internacional y que se coordine una solución en los organismos multilaterales. "Decir esto no significa no estar en contra de un régimen represivo como el iraní, pero eso no justifica el patrón de conducta de Estados Unidos", ha advertido.

Illa ha insistido en que el ataque ha tenido "afectaciones muy restringidas" en el Mobile World Congress, que cumple 20 años en Barcelona, y ha dicho que espera que sea una buena edición, en la que ahondar en la responsabilidad sobre el uso de la IA, al tiempo que ha reafirmado el "compromiso" de Catalunya con este evento. En este punto también se ha referido a la presencia de Israel en el foro, ante lo que ha vuelto a insistir en que respeta "las normas y las decisiones del congreso", aunque la posición del Govern es de "condena al genocidio en Gaza y de respeto a la legalidad internacional".

Sobre la inteligencia artificial, el president ha apostado por favorecer el uso de las nuevas tecnologías, pero ha matizado que deben quedar "gobernadas en función del interés público y con normas acordadas entre todos", pidiendo que se sigan "los principios éticos en las tecnologías", en línea con el discurso de la Unión Europea sobre el uso de estos sistemas.