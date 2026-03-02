El Govern y ERC exhiben en el Parlament sus discrepancias ante los presupuestos por el IRPF

"El país necesita presupuestos" y "mano tendida" para negociar. Una y otra vez, estas son las dos expresiones que más ha utilizado este lunes el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en su comparecencia en el Parlament para presentar los números de su departamento. Aunque el objetivo de su presencia en la Cámara era explicar las inversiones de su conselleria, se ha acabado convirtiendo en un nuevo intento de convencer a ERC para que avale las cuentas de este año. Los republicanos, sin embargo, han dejado claro que siguen instalados en el 'no' mientras no obtengan un compromiso sobre la recaudación del IRPF. "No intente presionarnos con frases como las de hoy", ha replicado el líder de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové.

Dalmau ha desplegado una estrategia de seducción hacia el partido de Junqueras: ni un reproche explícito y todos los elogios por haberse prestado a llegar a otros muchos acuerdos con el Govern en el año y medio de legislatura que ya ha transcurrido. También ha querido reconocer "el trabajo de los gobiernos anteriores", en especial del que lideraron los republicanos con Pere Aragonès (2021-2024). A partir de aquí, ha argumentado que para continuidad a este trabajo hecho y para dar "estabilidad" a Catalunya se necesitan aprobar nuevas cuentas: "No se puede gobernar la Catalunya de 2026 con los presupuestos de 2023". "Siempre hay más valentía en el acuerdo que en el desacuerdo", ha dicho.

Las grandes cosas no se consiguen de un día para el otro sino que son fruto de trabajar juntos y negociar Albert Dalmau — Conseller de la Presidència

El conseller ha demostrado ser consciente de que el principal obstáculo para que la Generalitat tenga presupuestos es que ERC se siente desairada porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado garantías de que Catalunya podrá recaudar su IRPF en el futuro. Dalmau no ha podido dar estas garantías en nombre del ejecutivo central, pero ha prometido que su Govern "cumplirá el 100% de los acuerdos de investidura suscritos con los Comuns y con ERC". Uno de estos acuerdos reflejaba que Catalunya podría gestionar este IRPF en el futuro. El conseller solo ha pedido tiempo a los republicanos porque "las grandes cosas no se consiguen de un día para el otro, sino que son fruto de trabajar juntos y negociar". También ha recordado que el Executiu ha cumplido con la principal demanda que los republicanos formularon: la nueva financiación. "Sentémonos y negociemos", ha reclamado.

Consiga que se cumpla el IRPF con hechos y no palabras y ERC estará allí Josep Maria Jové — Líder de ERC en el Parlament

Las buenas intenciones del conseller no convencen a ERC, al menos por ahora. Jové ha mantenido el 'no' de su partido mientras no haya avances con el IRPF, avances que vayan más allá de las promesas. "O no lo han entendido o no lo quieren entender. ¿Quieren presupuestos? Nosotros también. ¿Quieren nuestro voto? Cumplan con la palabra dada", ha dicho. Eso sí, el rechazo de los republicanos siguen sin ser definitivo, ya que las negociaciones siguen produciéndose entre bambalinas. Así, la puerta de ERC sigue abierta, pero con la misma condición de siempre. "Consiga que se cumpla el IRPF con hechos y no palabras, y ERC estará allí", ha concluido. Jové ha tendido la mano al Govern para negociar suplementos de crédito si finalmente no hay cuentas, pero este es un escenario que Dalmau no ha querido contemplar. El conseller está convencido de que habrá acuerdo: "Permítantme ser optimista".

9.000 millones más

El conseller también ha dedicado una parte de su intervención a reivindicar las cuentas porque suponen un aumento de 9.126 millones más que los presupuestos de 2023, los últimos que el Parlament logró aprobar. "El país no puede renunciar a 9.000 millones dedicados a fortalecer las políticas que el país necesita", ha defendido. En lo que su refiere a las competencias de su conselleria, entre las que figuran las relaciones con el mundo local, ha expuesto que es un presupuesto "claramente municipalista" porque que 7.700 millones del montante total serán para los ayuntamientos.

Imagen de la comisión de asuntos institucionales del Parlament este lunes. / Parlament de Catalunya

Otro de los ámbitos clave de Presidència es la reforma que el Govern ha puesto en marcha para reducir la burocracia y mejorar las relaciones de los ciudadanos con la administración. Las cuentas de 2026 consignan 100 millones para este asunto. Un dinero que se invertirá, como explicó en su día EL PERIÓDICO, para reforzar las oficinas móviles de atención al ciudadana, también las presenciales, o mejorar la comunicación de los ciudadanos a través de la nueva web de la Generalitat. Otra de las novedades que se quiere poner en práctica es agilizar la concesión de licencias a través de la inteligencia artificial (IA).

Sin más alternativas

La comparecencia del conseller ha servido para constatar una vez más que el Govern no tiene más alternativas para pactar las cuentas que ERC y los Comuns. El resto de partidos de la Cámara no están ni estarán para la labor. La diputada de Junts Glòria Freixa ha dicho que su partido no avalará las cuentas porque incluyen "políticas de la extrema izquierda" en materias como la vivienda. Tampoco el PP y Vox darán aire al Ejecutivo. Para el diputado popular Juan Fernández son unas cuentas "inútiles" que buscan la "cubanización" de Catalunya. "Son unos presupuestos peores que los anteriores", ha dicho el portavoz de Vox, Joan Garriga.

Tampoco la CUP votará a favor de las cuentas. Para el diputado Dani Cornellà no son una solución para los problemas de Catalunya, cuyo gran problema es la "infrafinanciación" estructural que padece desde hace décadas. El único apoyo del Govern ahora mismo son los seis diputados de los Comuns. El diputado Lluís Mijoler ha reivindicado su huella en los presupuestos para incluir "políticas públicas que mejoran la vida" de la gente. Políticas, ha precisado, que "no son de extrema izquierda".