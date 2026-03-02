El PP catalán da por hecho el apoyo de ERC a los presupuestos y ve "escenografía" en la negociación con el Govern

El PP catalán ha registrado este lunes una enmienda a la totalidad a la ley de presupuestos que presentó el Govern el pasado viernes en el Parlament. Los populares, que junto a Vox ya avanzaron sus intenciones ese mismo día, consideran que estas cuentas públicas no resuelven los problemas de los catalanes, contribuyen a una "asfixia fiscal" y, de aprobarse, serían una "mala noticia" para los catalanes.

En estos términos se ha pronunciado el secretario general del partido, Santi Rodríguez, tras haber analizado la letra pequeña de la norma. "Asume el modelo de los Comuns como el ataque a la propiedad privada, más intervencionismo, más inseguridad jurídica y, como consecuencia de todo esto, habrá menos vivienda, que es lo más necesario hoy en día", ha declarado Rodríguez.

Su enmienda a la totalidad se votará junto al resto que se presenten -si las hay- el próximo 20 de marzo. ERC, socio de investidura de Salvador Illa junto a los Comuns, anunció que también presentaría su veto si el Govern no ofrecía garantías de que Catalunya pudiera recaudar el IRPF en un futuro, algo que los republicanos pactaron con los socialistas y cuya arquitectura requiere modificar varias leyes en el Congreso.

"Todo lo que se acuerde con ERC será humo porque la competencia para acceder a la recaudación de los impuestos es del Estado", ha deslizado el también diputado del PP en el Congreso. Estas dificultades de garantías son lo que hace pensar al PP que el rechazo de ERC y la supuesta negociación abierta con los socialistas para los presupuestos son "un escenario de escenografía". "Esquerra dice que no le gustan los presupuestos, pero los acabará apoyando", ha añadido Rodríguez.

En caso de prosperar alguna de las enmiendas a la totalidad en el debate de finales de marzo, los presupuestos caerían automáticamente. De lo contrario, seguirían su trámite parlamentario y se abriría el periodo de enmiendas al articulado del texto. El número dos del PP catalán ha asegurado que, llegados a este punto, su partido "no renunciará" a presentar retoques parciales al texto, pese a que sea una maniobra más "laboriosa" para mejorar el proyecto. En caso de que las cuentas públicas se acaben rechazando, ya sea en el primer trámite o en el debate final, previsto para el 24 de abril, el PP considera que Catalunya se encontraría en un "escenario ineludible de elecciones".

El registro de grandes tenedores

Rodríguez ha asegurado también que su formación está "trabajando" en la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para que analice la legalidad de la ley aprobada por el Parlament para regular los alquileres de temporada. El PPC también anunció que presentaría otro recurso contra la normativa anunciada por el Executiu para frenar la compra especulativa. En este sentido, ha reafirmado su posición "contraria" al "intervencionismo en materia de vivienda" que, a su juicio, impulsa Illa con sus socios, así como al despliegue de un registro de grandes tenedores en el que trabaja el Govern, al considerarlo una "amenaza directa" para los propietarios.

EL PERIÓDICO ha avanzado este lunes que la intención es que sea un registro público en el que se pueda consultar, a través del NIF o del nombre, a los propietarios de 10 o más inmuebles. "En 2020, en una intervención mía en el Parlament, ya denuncié que entonces los grandes tenedores eran los que tenían 15 viviendas y que dentro de poco tiempo lo irían reduciendo y retocando. Es en el punto en el que estamos ahora", ha argumentado Rodríguez, tras reprochar que se trata de un "concepto flexible" con el que, a su juicio, se puede señalar a "cualquier propietario".