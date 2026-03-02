Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"RECONSTRUIR LA IZQUIERDA"

Podemos mantiene su 'no' a pactar con Sumar tras la salida de Yolanda Díaz y le acusa de "sostener al Gobierno a cualquier precio"

El partido defiende que el problema "no va de nombres" y apunta a una salida del Gobierno como condición para un acuerdo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este lunes con el candidato a la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este lunes con el candidato a la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas. / PODEMOS

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid
Podemos mantiene su hoja de ruta en solitario tras la marcha de Yolanda Díaz. El partido morado ha defendido que su renuncia a ser candidata en las próximas generales no afecta a su plan, puesto que el problema a su juicio "no va de nombres", sino de políticas. En este punto, critican el seguidismo al PSOE del ala minoritaria del Gobierno -IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar- y vuelven a apuntar a una eventual salida del Consejo de Ministros como condición para alcanzar acuerdos.

"Esto no va de nombres, esto va de para qué queremos hacer política", defendió este lunes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, preguntada sobre si la marcha de Díaz podía favorecer una candidatura de unidad en la izquierda.

La dirigente señaló, refiriéndose a Sumar, que "hay un proyecto político en el gobierno, en principio a la izquierda del PSOE, que está sosteniendo al PSOE a cualquier precio, aunque haga rearme, aunque no haga nada con la crisis de vivienda, aunque meta el feminismo en un cajón".

En este sentido, advirtió de que "Podemos no es ese proyecto político", sino "un proyecto de alternativa al PSOE y al bipartidismo", y condicionó cualquier alianza a la adopción de esas tesis por parte de Sumar, sugiriendo que la coalición de partidos también sea una alternativa al Ejecutivo, y no parte de él.

"Hay que hablar de para qué queremos la unidad, para qué queremos reconstruir la izquierda", continuó Belarra, en declaraciones a la prensa desde Valladolid. "Desde luego, si esa tarea política se lleva adelante, las alianzas van a caer por su propio peso", avanzó la dirigente.

