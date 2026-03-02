Junts presenta su veto a los presupuestos de Illa: "La discrepancia es total"

Junts per Catalunya ha presentado finalmente este lunes una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat. El partido no quiso anunciar el veto el pasado viernes, día que el Govern aprobó las cuentas y las entregó al Parlament, pero ha decidido hacerlo este lunes después de analizar las cuentas a lo largo del fin de semana. "La discrepancia es total, no es una partida concreta. No son los presupuestos que Catalunya necesita. Los Comuns han impuesto e Illa ha asumido", ha declarado la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales.

La posconvergente no ha entrado a valorar la negociación entre socialistas y republicanos sobre la recaudación y gestión del IRPF por parte de la Generalitat, condición 'sine qua non' de ERC para apoyar las cuentas, y se ha centrado en criticar al Executiu de Illa. Sales ha reprochado al Govern la tardanza en aprobar sus primeros presupuestos, un año y medio después de acceder al cargo, y le ha afeado hacerlo sin una mayoría garantizada. "Va a ritmo de Rodalies, tarde y sin saber si llegará a la destino final", ha sostenido.

Sin embargo, la líder de Junts en el Parlament no ha querido avanzar nuevos escenarios. Sales ha asegurado que si las cuentas superan la primera votación del 20 de marzo, su grupo presentará enmiendas al articulado, pero ha evitado decir si pedirán una convocatoria de elecciones anticipadas en caso de que las cuentas se rechacen. El partido liderado por Carles Puigdemont ve la votación presupuestaria como una "cuestión de confianza", pero asegura que la potestad de anticipar los comicios depende exclusivamente del president.

También ha afirmado que, por el momento, no contemplan acudir al Consell de Garanties Estatutàries, lo que retrasaría un mes la aprobación definitiva de las cuentas. Sin embargo, ha explicado que solo han tenido un fin de semana para analizar las cifras, dejando así la puerta abierta a tomar esta decisión en un futuro. Los grupos tienen tres días a partir del 17 de abril para dar este paso. Sales también se ha quejado de que el Govern no les haya convocado ni a una reunión protocolaria para abordar los presupuestos.