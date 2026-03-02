Los Comuns piden a ERC que apoye los presupuestos para "desactivar la ultraderecha y los bulos"

Los Comuns confían en que las conversaciones entre republicanos y socialistas para enderezar la negociación presupuestaria lleguen a buen puerto. El portavoz de la formación y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido las cuentas aprobadas el pasado viernes por el Govern, que de momento solo cuentan con el apoyo de sus seis diputados en el Parlament, y las ha presentado como una buena herramienta para "desactivar el crecimiento de la extrema derecha y los bulos". Pisarello ha señalado que su formación será "prudente" y que no interferirá en las conversaciones abiertas entre ERC y el PSC, pero sí ha asegurado que no entendería que los Presupuestos de la Generalitat no salieran adelante.

El dirigente de los Comuns se ha expresado así durante la rueda de prensa celebrada este lunes por la mañana en la sede del partido en Barcelona, donde también ha aprovechado para criticar al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Una semana después de haber ganado las primarias y haberse convertido en el alcaldable de la formación en 2027, Pisarello ha reprochado a Collboni no haberse plantado ante la presencia de empresas israelíes en el Mobile. "Ha sido poco valiente. No ha estado a la altura", ha sentenciado, al tiempo que ha tachado de "lamentable" su actitud.

Un total de 39 compañías provenientes de Israel han acudido a la capital catalana para participar en la feria tecnológica, a pesar de que en septiembre de 2025, Israel aseguró que el sector tecnológico del país -uno de los más punteros del mundo- no acudiría al MWC 2026 en represalia por las críticas del Gobierno y por las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona, que en mayo suspendió sus relaciones y su hermanamiento con Tel Aviv. Sin embargo, el boicot ha quedado en papel mojado, aunque sí han participado menos empresas israelíes que el año pasado, cuando fueron un total de 46.

Pisarello también ha condenado "sin paliativos" el conflicto originado este fin de semana en Oriente Próximo y ha asegurado que "la invasión" de Estados Unidos e Israel no llevará la "democracia" a este país ni la "libertad" a las mujeres israelíes.