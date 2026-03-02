Cuentas de la Generalitat
Los Comuns piden a ERC que apoye los presupuestos para "desactivar la ultraderecha y los bulos"
Pisarello reprocha a Collboni no haberse plantado ante la presencia de empresas israelíes en el Mobile: "Ha sido poco valiente"
El rey Felipe VI inaugura el MWC 2026 marcado por las tensiones geopolíticas
Directo | El conflicto prende por todo Oriente Próximo y ya dispara el precio del petróleo
Los Comuns confían en que las conversaciones entre republicanos y socialistas para enderezar la negociación presupuestaria lleguen a buen puerto. El portavoz de la formación y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido las cuentas aprobadas el pasado viernes por el Govern, que de momento solo cuentan con el apoyo de sus seis diputados en el Parlament, y las ha presentado como una buena herramienta para "desactivar el crecimiento de la extrema derecha y los bulos". Pisarello ha señalado que su formación será "prudente" y que no interferirá en las conversaciones abiertas entre ERC y el PSC, pero sí ha asegurado que no entendería que los Presupuestos de la Generalitat no salieran adelante.
El dirigente de los Comuns se ha expresado así durante la rueda de prensa celebrada este lunes por la mañana en la sede del partido en Barcelona, donde también ha aprovechado para criticar al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Una semana después de haber ganado las primarias y haberse convertido en el alcaldable de la formación en 2027, Pisarello ha reprochado a Collboni no haberse plantado ante la presencia de empresas israelíes en el Mobile. "Ha sido poco valiente. No ha estado a la altura", ha sentenciado, al tiempo que ha tachado de "lamentable" su actitud.
Un total de 39 compañías provenientes de Israel han acudido a la capital catalana para participar en la feria tecnológica, a pesar de que en septiembre de 2025, Israel aseguró que el sector tecnológico del país -uno de los más punteros del mundo- no acudiría al MWC 2026 en represalia por las críticas del Gobierno y por las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona, que en mayo suspendió sus relaciones y su hermanamiento con Tel Aviv. Sin embargo, el boicot ha quedado en papel mojado, aunque sí han participado menos empresas israelíes que el año pasado, cuando fueron un total de 46.
Pisarello también ha condenado "sin paliativos" el conflicto originado este fin de semana en Oriente Próximo y ha asegurado que "la invasión" de Estados Unidos e Israel no llevará la "democracia" a este país ni la "libertad" a las mujeres israelíes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El capitán general de Canarias preparó otro golpe de estado tras el 23F
- Illa pide al PP catalán que intervenga en la Comunitat Valenciana para evitar que se 'prohíban' autores catalanes en las escuelas
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Rull asegura que lo tiene 'todo preparado' para recibir a Puigdemont en el Parlament y da por hecho que Illa lo hará en la Generalitat
- ¿Puede ganar el PSOE las elecciones en Castilla y León? ¿Puede bajar Vox? 5 diferencias de las encuestas respecto a Aragón y Extremadura
- El Govern destinará 4.000 millones de los presupuestos a las infraestructuras para mejorar la movilidad en Catalunya
- Catalunya permitirá consultar quién es un gran tenedor de vivienda mediante el nombre y el NIF