Baldoví: "Me veo con fuerzas, ganas e ilusión de ser candidato a la Generalitat Valenciana"

Joan Baldoví llega a la puerta del edificio de la ONCE de València con gorra. "Llevo seis o siete en el coche, me la pongo a veces para poder llegar a tiempo a los sitios, porque sino me paro con mucha gente", explica, más como una reivindicación de que se siente "muy querido" que como una queja. Una hora después el salón de actos del edificio se llenará de cargos de Més para celebrar su Consell Nacional. Antes, el síndic de Compromís repasa una semana intensa, con mucha noticia judicial, desde Carlos Mazón a Mónica Oltra, desgrana el nudo de la izquierda y se postula para ser la referencia de su coalición en las próximas elecciones a la Generalitat: "Me veo con ganas, fuerza e ilusión de ser candidato".

La jueza de la dana ha pedido al TSJ investigar a Carlos Mazón, ¿el paso judicial cambia algo el escenario político?

Claro que cambia. El auto es inapelable y si Mazón no estuviera aforado ahora mismo estaría delante de la jueza de Catarroja. Por tanto, ¿a qué quiere esperar el Partido Popular? ¿Qué más quiere saber? Le tienen que pedir la dimisión inmediata. Un señor así no puede estar ni un minuto más en las Corts.

Llorca y Feijóo han pedido esperar a que el TSJ se pronuncie

¿Estarían diciendo lo mismo si hubiera sido un presidente de izquierdas? Evidentemenete no hay que esperar. Es un presidente que llega cinco horas tarde al centro de emergencias, que está un ratito y luego a la una se va a dormir sabiendo que hay muertos y rescates por hacer. No merece estar ni un minuto más en las Corts ni el Estatuto de expresidente ni nada.

¿Y si el TSJ no le imputara?

No está imputado justamente porque está aforado. Quien ha hecho la instrucción es quien sabe si merece ser imputado. Y el auto de la jueza lo dice con claridad meridiana que merece ser imputado y por eso se pide al Tribunal Superior de Justicia que lo impute. Esa es la diferencia con otros casos. Aquí, si no estuviera aforado estaría declarando ya delante del tribunal.

¿Todo debía depender del president o falló algo más el día de la dana?

Falló todo el Consell. Falló la consellera de Emergencias, que era una absoluta inepta para estar en el sitio donde estaba. La consellera de Servicios Sociales que se fue a dar premios y no utilizó el teléfono de teleasistencia para avisar ni alertó a las residencias. El conseller de Agricultura que se fue a las seis a su casa teniendo la presa del Buseo que causó muertos en Sot de Chera y el conseller de Educación que no dio ni una sola instrucción, se fue a la una a su casa y como consecuencia de esa inacción murieron personas.

No ha dicho nada del Gobierno central, da la sensación de que ustedes fueron más críticos al principio que ahora.

Lo fuimos y lo seguimos siendo. Hemos pedido que vengan en todas las comisiones. El Gobierno central hubiera podido hacer mucho más, tenía que haber tomado las riendas de la desgracia, llegaron antes los voluntarios que la UME o el Ejército y también hemos criticado la tardanza del Consorcio de Seguros. Hemos sido y somos críticos, pero quien tenía por ley las competencias en la emergencia era el gobierno autonómico.

"Veo a Oltra volviendo; sale reforzada de este proceso, el futuro de Compromís pasa por ella"

La otra noticia judicial de la semana ha sido el caso de la apertura de juicio oral a Mónica Oltra, ¿le ha sorprendido la decisión de la Audiencia Provincial?

Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que no nos sorprenda, aunque siga indignándonos. Los jueces que llevan años haciendo la instrucción dicen que después de revisar 55.000 correos, entrevistar a muchísimos testigos y hacer todas las indagaciones no hay un solo indicio de acto punible y que no debería abrir juicio, pero luego la Audiencia se empecina en abrir juicio. Es una decisión absolutamente arbitraria que no había visto nunca. Creo que algunos jueces se están cargando el prestigio que podía tener el Poder Judicial con decisiones tan absurdas como esta.

¿Ve a Oltra volviendo a la primera línea?

Sí, sin ninguna duda. Y volviendo fuerte.

¿En especial en algún sitio?

No voy a responderla por respeto a Mónica, a mi organización y a los militantes. Creo que Mónica Oltra sale reforzada de todo este proceso y que sin duda el futuro de Compromís pasa por el futuro de Mónica Oltra.

¿Se equivocó Compromís en la gestión del caso al inicio de cuando le imputaron en 2021?

No lo sé, en todo caso, las decisiones en aquel momento fueron las que fueron. Y ya está. Y a veces es difícil volver la vista atrás y con los ojos de hoy juzgar los tiempos de aquel entonces. Lo que sí que afirmo es que contra Mónica Oltra ha habido un proceso de lawfare, de cacería política que tendría que servir para saber en un futuro, cuando vuelva a pasar alguna cosa de estas, que es lo que debemos y lo que no debemos hacer.

Oltra es de Iniciativa, usted de Més, las dos organizaciones tuvieron una fractura importante en verano. ¿Las heridas están curadas?

Oltra es de Compromís, Baldoví es de Compromís. Hemos aprendido con los años que esta herramienta que hemos construido entre todos es que aunque haya pequeñas tempestades, el barco ha de ser único y que contribuir al cambio pasa por un Compromís fuerte.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante la entrevista. / Fernando Bustamante

El gallinero de la izquierda está "escarotat", ¿qué fórmula le convence más a Joan Baldoví: la de Rufián o la del nuevo Sumar?

A mí lo que dijo Rufián en aquel acto que aún no se ha concretado me sonó bien. En los territorios donde existe una fuerza que está arraigada y es fuerte, hay que reforzarlas. Lo hemos visto en Aragón: son aquellas fuerzas que están en el territorio las que pueden generar ilusión y esperanza de cambio, de ahí que todas las encuestas nos den crecimiento.

Al principio, cuando Rufián anunció su gira, Compromís marcó distancias.

Rufián tiene la virtud de de ser muy claro y nosotros escuchamos con mucha atención. A los pocos segundos de acabar el acto dije que la música me gustaba. A partir de ahí, toca discreción. Para poder llegar a acuerdos importantes a veces se necesita la tranquilidad alejada de los focos.

¿Da por hecho que Compromís va a necesitar confluir con otros partidos?

Doy por hecho que Compromís va a ser el actor decisivo para la posibilidad de cambio y doy por descontado que las organizaciones se tienen que abrir. Un cambio no puede ser solo de un partido, tiene que ser un movimiento mucho más amplio que implique también a muchos sectores sociales. Por tanto, Compromís será generoso y sabrá integrar sensibilidades diferentes en nuestras listas.

¿Repetir una fórmula como la de Sumar-Compromís en las elecciones de 2023 para las autonómicas de 2027 sería positivo?

Esta no es mi decisión, es una decisión colectiva. Pero insisto, abrirse es fundamental para para generar ilusión de cambio.

Con Esquerra Unida los puentes parecen más asfaltados. ¿Qué relación tienen con Podem?

Ahora mismo, poca. Pero nuestra obligación, y me consta que se está haciendo, es hablar con todo el mundo por encima de lo que uno piense o deje de pensar. El bien común es mucho más importante que lo que uno piensa en su propia casa.

De la posible confluencia que saliera, ¿Joan Baldoví se ve como candidato a la Generalitat?

En política he hecho todos los papeles y me gusta seguir haciéndolos. Me gusta pegar carteles, repartir publicidad y ser candidato. Por supuesto, que sí. Yo me veo con fuerza, con ganas y con ilusión de presentar la batalla porque este territorio es excepcional, es el único donde la posibilidad de cambio es cierta y en todo en lo que yo pueda contribuir, desde simple militante hasta ser candidato, me encuentro plenamente en forma para poder afrontarlo.

Lo que dice Rufián me suena bien; ahora tenemos que ser generosos e integrar sensibilidades

¿Es porque a Baldoví le queda cuerda o porque Compromís le falta banquillo?

No, no, no, si algo tiene Compromís es banquillo y excelente. Lo veo con mis diputados y diputadas en las Corts. Tenemos gente que podría encabezar cualquier cosa, pero me siento con fuerza, me siento querido y tengo ilusión. El cambio es posible y todos tenemos que contribuir.

Sin embargo, las elecciones en Extremadura y Aragón lo que muestran es un avance claro de la derecha y en particular de la extrema derecha

Si aquí no ha habido elecciones es porque no se han atrevido, porque las encuestas daban cambio. Aquí tenemos, lamentablemente, la excepcionalidad de la dana donde se han podido ver las costuras de un gobierno de derecha y extrema derecha. Y también está la diferencia de que aquí existe Compromís, una fuerza arraigada, que tuvo un buen resultado en las elecciones autonómicas y que todas las encuestas le dan crecimiento.

¿No temen que el desgaste del Gobierno central y la dinámica estatal tire por tierra esas expectativas de cambio?

Insisto en la excepcionalidad valenciana. Aquí, ahora mismo, hi ha partida. Y creo que hay partida porque una fuerza como Compromís sería capaz de recuperar el voto decepcionado por los casos de corrupción que ha tenido el Partido Socialista y por la actuación timorata en vivienda. Todo ese voto que puede sentirse tentado de quedarse en casa aquí, viendo la situación tan dramática como la que hemos tenido, irá a votar.

No obstante, más allá de fórmulas electorales, ¿la izquierda debe reflexionar en algo para que haya una extrema derecha que no deja de crecer?

Por supuesto, tenemos que ver qué ha pasado para que muchas de las cosas por lo que luchamos ahora mismo están cuestionadas en temas como la llengua, los derechos de las mujeres o los derechos LGTBI. Tenemos que hacer una reflexión y tenemos que aprender de la extrema derecha. ¿Cómo ha sido posible que ahora tanta y tanta y tanta gente esté dispuesta a votar a personas que les van a quitar los derechos?

¿Ha faltado autocrítica?

Igual hemos abandonado determinados ámbitos y determinadas batallas. Tenemos que ser más hábiles y más rápidos para poder llegar, aprender de cómo lo ha hecho la extrema derecha para poder enetrar tantísimo en tantas capas sociales.

¿El caso de Les Naus de Alicante es el nuevo flanco débil de Llorca y el Consell?

Evidentemente. A principio de legislatura un compañero de las Corts me dijo que es cuestión de tiempo que empezasen a saltar escándalos y ya lo estamos viendo. La cabra tira al monte y el PP es el PP. Da igual cuando lo digas porque al final funcionan siempre igual para dar ventajas a los suyos, a sus amigos, a los poderosos. Este es es un escándalo que ya debilita a Pérez Llorca porque es un escándalo de la política del PP.

El Consell asegura que es cuestión de un funcionario ascendido por Compromís

¿Un funcionario que ascendió Compromís para que le diera las viviendas al Partido Popular? El argumento es de una endeblez considerable, es de cuñao. Fue un proceso en el que 3.000 funcionarios cambiaron de sitio y a este funcionario lo reclamó la Conselleria de Vivienda y se fue allí. Compromís no puso un funcionario allí para que dos años o tres después le diera viviendas al Partido Popular.