Reacciones al ataque
Illa pide una "desescalada inmediata" en Irán y aboga por el diálogo para encontrar "una solución duradera"
El president de la Generalitat postula que "el respeto al derecho internacional es incuestionable" y da garantías de que los catalanes que residen en Oriente Medio recibirán apoyo del Govern
DIRECTO | Guerra de Irán: Misiles iranís contra Dubái y otros estados del golfo tras los ataques de EEUU e Israel
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha llamado este domingo a una "desescalada inmediata" en Oriente Medio tras el ataque conjunto que Estados Unidos e Israel han lanzado sobre Irán y que ha descabezado a la cúpula gobernante del país, con la muerte incluida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. A través de un mensaje en la red social X, Illa ha rogado "volver a la vía del diálogo para encontrar una solución duradera".
El dirigente socialista se ha alineado así con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha pronunciado en contra de la intervención militar unilateral de los gobiernos de Donald Trump y Binyamin Netanyahu, al mismo tiempo que ha abogado por respetar los canales de la diplomacia internacional y de la Organización de las Naciones Unidas. "El respeto al derecho internacional es incuestionable", ha postulado Illa.
El president ha observado que se viven "tiempos complicados con escaladas bélicas muy preocupantes en Oriente Medio". A su vez, ha añadido un mensaje dirigido a los residentes catalanes en la región. "Pueden contar con todo el apoyo del Govern", ha manifestado. Por su parte, el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, también ha expresado que la Generalitat se está coordinando con el Gobierno de España para prestar ayuda a los ciudadanos catalanes que residen en Irán y otros países afectados por la escalada bélica de este fin de semana.
