El Govern se abre a pactar con ERC una enmienda sobre la gestión del IRPF en la nueva financiación

"Vía transitable". "Pista de aterrizaje". "Percha". El Govern y ERC exprimen el diccionario de sinónimos para trasladar que hay partido para los presupuestos de 2026. La cuenta atrás hasta el 20 de marzo, día en que el proyecto deberá superar el primer trámite en el Parlament, está ya en marcha y las negociaciones entre ambas partes para desencallar la situación, también. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Executiu de Salvador Illa ve viable que la gestión del IRPF por parte de la Generalitat se vehicule a través de una enmienda en el modelo de financiación, algo que, eso sí, debería ser avalado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Está por ver si la escalada que protagonizó hace una semana Oriol Junqueras primero con su 'no' a negociar presupuestos, y el president Salvador Illa después al anunciar que los impulsaba igualmente sin un pacto, acaba disipándose con una enmienda, teniendo en cuenta que hasta ahora el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha sido reacio a la cesión del impuesto y que la también vicepresidenta está a punto de saltar al ruedo electoral en Andalucía. En todo caso, fuentes del Govern sostienen que se ha reconducido el choque y que no solo el acuerdo de la comisión bilateral Estado-Generalitat de julio pasado hace referencia a avanzar en la línea de asumir "progresivamente competencias de gestión" del IRPF, sino que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de enero Montero ya hizo referencia a que una opción para la delegación del impuesto podía ser incorporarlo a través de una enmienda al modelo de financiación.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economia, Alícia Romero, el pasado viernes / Marc Font

En realidad, que esta vía prosperara sería, en la práctica, acceder a la petición que hace ERC de un gesto del Gobierno. De hecho, que la votación de las enmiendas a la totalidad se haya desplazado al 20 de marzo, cuando inicialmente tenía que ser el 11, supone dar margen a Sánchez para que, pasadas las elecciones de Castilla y León -15 de marzo-, que pueden suponer un nuevo revés para el PSOE, pueda permitirse ese movimiento. El tiempo ganado en el Parlament es, en realidad, aire para las tres partes con la vista puesta en la próxima reunión del CPFF en marzo, donde Montero esbozará las modificaciones legislativas para el nuevo modelo de financiación.

Una desescalada en tiempo récord

En lo que se refiere a la parte catalana, Govern y ERC han limado asperezas y han desescalado la situación en tiempo récord después de que escociera en la Generalitat el 'no' inesperado de Junqueras a sentarse a negociar los presupuestos y de que incluso advirtieran de que las confianzas habían quedado dañadas. Fuentes de Presidència llegaron a apuntar que la convocatoria electoral podría ser un escenario si no se resolvía el desencuentro, algo que pondría en un aprieto a un Junqueras que no podría presentarse porque continúa inhabilitado. Toda esa hostilidad se ha rebajado hasta tal punto que ERC, por ahora, no ha presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas e Illa ha verbalizado que cree que habrá presupuestos. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha dejado caer que han iniciado el trámite porque hay agua en la piscina, se ha trabajado en las "condiciones necesarias" y no juegan a la "ruleta rusa".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el pasado mes de enero / QUIQUE GARCÍA / EFE

Fuentes de ERC admiten que el suyo no es un 'no' definitivo, pese a que hayan deslizado que el 'plan b' podría ser, como en 2025, parchear la falta de presupuestos con suplementos de crédito, algo que no contempla el Govern. Así, los republicanos aseguran que hay margen para negociar, pero continúan exigiendo ese gesto de Sánchez a favor de que Catalunya pueda recaudar el IRPF en el futuro. No les vale solo con el compromiso del president Salvador Illa, ya que consideran que el PSOE también tiene que estar implicado en una operación que tarde o temprano deberá pasar por el Congreso.

El gesto que propone ERC

Para concretar este gesto, los republicanos llevan días proponiendo una "vía transitable" que consideran que para el Gobierno debería ser asumible. Su propuesta es que, cuando el ejecutivo central presente la nueva financiación, acepte varias enmiendas a la LOFCA -la ley de financiación de las autonomías- para derogar aquellos artículos que, ahora mismo, impiden que las comunidades recauden el IRPF. Esto no garantizaría automáticamente que la Generalitat pudiera recaudar este impuesto -porque hay que cambiar otras dos leyes más-, pero sería un primer paso apreciado por ERC. "Tienen que cambiar cosas. Si alguien espera que ERC cambie [de posición] sin cambiar nada se llevará una sorpresa", advierte una voz autorizada de los republicanos.

Actualmente, en su artículo 19, la LOFCA establece que, en el caso de los tributos cedidos, las comunidades autónomas podrán asumir por delegación del Estado la "potestad sancionadora y de revisión", pero excluye explícitamente el IRPF y el IVA. Estas excepciones son una de las barreras para que este tributo pueda estar algún día en manos de las autonomías. ERC defiende que su demanda es razonable porque, además, no supondría un traje a medida para Catalunya, ya que se estaría abriendo la gestión del IRPF para el conjunto de comunidades. "Si hay algo que no es tacticista es poder gestionar los impuestos", expuso esta semana Junqueras.

Noticias relacionadas

Al margen de cómo se resuelva la cuestión del IRPF, en el Govern aceptan también que harán "sacrificios" para incorporar las demandas que haga ERC en las cuentas, aunque sin llegar a concretar la cantidad de recursos que podrían llegar a condicionar los republicanos, que no han desvelado todavía qué exigencias económicas harán. En todo caso, Romero está dispuesta a ponerlo fácil. "Negociar es ceder", solemnizó el viernes.