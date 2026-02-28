Vox conquista a los jóvenes andaluces mientras Moreno seduce a votantes del PSOE

Habrá que esperar a que se abran las urnas, previsiblemente en junio, para confirmar si Vox está tan fuerte en Andalucía como dibujan las encuestas. Tras una legislatura de perfil bajo, diluida frente a la mayoría absoluta del PP, la formación de Santiago Abascal podría casi duplicar sus escaños. Es lo que apunta el sondeo de Gesop para Prensa Ibérica: la extrema derecha disputándose la segunda posición con el PSOE. El tablero lo completan un PP con la mayoría en el aire, un PSOE debilitado con María Jesús Montero al frente y unas izquierdas fragmentadas que pagan su división.

El estudio confirma además que Vox ha consolidado una sólida cantera entre los jóvenes andaluces. El liderazgo autonómico parece irrelevante —Manuel Gavira apenas es conocido—: la marca y la ola nacional empujan. Paradójicamente, quienes cuestionan el Estado autonómico serían los más beneficiados en unas elecciones autonómicas. En provincias como Almería, Granada y Málaga, Vox estrecha distancias con el PSOE hasta amenazar con superarlo.

El PP lleva meses advirtiendo de que el ascenso de Vox erosiona tanto a populares como a socialistas. El principal beneficiario es el propio Vox, que capta también a abstencionistas. Hay trasvase desde el PP, aunque Moreno mantiene una fidelidad alta y conserva la confianza de su electorado. El problema es el PSOE: solo retiene al 50% de sus votantes y sufre fugas en todas direcciones, sobre todo hacia el PP, pero también hacia Vox y Por Andalucía. El dato más elocuente: apenas el 40% de quienes votaron socialista quieren a Montero como presidenta. Mayores y mujeres actúan como dique frente a Vox y son los segmentos donde el PSOE respira.

Moreno, reforzado por su gestión en las tragedias de Adamuz y el último temporal, acusa poco desgaste. El PSOE, en cambio, no moviliza. Montero goza de alto conocimiento, pero su valoración es baja. Aunque la dirección socialista sostiene que el suelo de 2022 es irrepetible, los sondeos sugieren que aún puede perforarse. La operación Montero empieza a generar dudas internas: si fue la mejor apuesta, si llega tarde, si la estrategia de Pedro Sánchez de proyectar ministros en los territorios penaliza. El temor a un mal resultado ya circula en el partido.

Montero insiste en que está en Andalucía por decisión de su organización, no por imposición de Sánchez. Fueron los socialistas andaluces quienes apartaron a Juan Espadas, convencidos de que no remontaría; el presidente avaló la maniobra. Si la nueva candidata no logra sacar al PSOE del bache, el impacto trascenderá lo autonómico y afectará en unas elecciones generales. Los andaluces castigan con firmeza al gobierno de Pedro Sánchez.

A la izquierda del PSOE nada indica un vuelco. La división en tres papeletas no es un debate teórico: es aritmética y ley D’Hondt, que premia a los fuertes y castiga a los pequeños. Habrá votos que no se traduzcan en escaños y los de Podemos podrían acabar en la papelera. Su baza es que su electorado es el más crítico con Moreno, mucho más que el socialista.