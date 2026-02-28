Ataque de EEUU contra Irán
Sánchez rechaza la acción de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo
El presidente del Gobierno también ha censurado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio"
DIRECTO | Última hora del ataque de EEUU e Israel en Irán, que responde con misiles contra bases americanas
Estados Unidos e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra Irán
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo".
En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado.
"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha escrito Sánchez.
También Albares
También en el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está siguiendo de cerca la "grave situación" tras los bombardeos de EEUU e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.
"La violencia solo trae caos", ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".
Fuentes del Ministerio han indicado a EFE que en Irán hay actualmente 158 españoles, a los que Exteriores ha pedido que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.
Las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán", han añadido.
