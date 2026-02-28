La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez

Tras ocho años de gobierno de Juanma Moreno, la mayoría de los andaluces sigue aprobando la gestión de la Junta de Andalucía con un 5,9. La valoración contrasta con la baja puntuación que conceden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que suspende para más de la mitad de los encuestados. La encuesta elaborada por Gesop para Prensa Ibérica, grupo editor de El Correo de Andalucía, para el 28 F refleja en sus datos este contraste que es un factor determinante para una estimación de voto que sitúa a Juanma Moreno con una amplía mayoría (aunque sin llegar a la absoluta) y a un PSOE a la baja que se disputa la segunda plaza con Vox.

Las encuestas fueron realizadas entre el 18 y el 25 de febrero de forma que permiten evaluar la gestión de dos episodios de especial gravedad para la comunidad autónoma: la tragedia de Adamuz y las borrascas que provocaron más de 12.000 desalojos, además de la aprobación de los presupuestos de 2026. La Junta de Andalucía ha salido reforzada y con ello su argumento electoral de reivindicar una mayoría de estabilidad. De hecho, obtiene una elevada puntuación media de un 5,9 entre los encuestados. Aprueba en todos los tramos de edad y en todos los perfiles políticos salvo los votantes de Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Es especialmente significativo que logra un 5,1 en las personas que se declaran votantes socialistas. Por provincias, el Gobierno andaluz obtiene su mejor puntuación en Almería, con un 6,2 de media y el peor dato en la provincia de Sevilla, con un 5,6. Estos datos inciden de forma directa en la valoración positiva que mantiene Juanma Moreno tras ocho años de gobierno.

Contrasta este dato con la valoración del Gobierno de España. La puntuación en este caso es un 3,7 de media sobre diez. Más de la mitad de los encuestados suspende las actuaciones, decisiones y políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este resultado influyen dos factores. En primer lugar, la baja puntuación que le conceden todos los votantes de PP o Vox: entre un 1,6 y un 2,2.

En segundo lugar que los votantes socialistas o de formaciones de izquierda no muestran tampoco especial entusiasmo a la hora de realizar su valoración: un 5,5 para los votantes socialistas y un 6,2 para los de Por Andalucía. Por provincias, el peor dato lo obtiene en Almería con un 3,2 seguido de Sevilla con un 3,6. No obtiene un aprobado en ninguna provincia y sólo se acerca en Jaén con un 4,2. La baja valoración de María Jesús Montero (vicepresidenta del Gobierno) está vinculada a estos datos.

Optimismo respecto al futuro

La encuesta elaborada por Gesop para Prensa Ibérica coincide en términos generales con el estudio publicado esta misma semana por el Centro de Estudios Andaluces con motivo del 29 F: hay una visión optimista del futuro de la comunidad. Concretamente, esa es la lectura realizada por el 52,9% de los encuestados. Esta opinión positiva se refleja en todos los tramos de edad y entre los votantes del PP y Vox. Sin embargo, la tendencia se invierte en el voto de izquierdas. En el caso del PSOE, no obstante, está dividida: el 48% es pesimista pero un 46% ve el futuro también con optimismo.

Este optimismo se refleja en los resultados de la encuesta en todas las provincias aunque en algunos casos de una forma más atenuada. De hecho, en Córdoba, prácticamente está igualada la evaluación. Los encuestados de Sevilla, Cádiz y Málaga son los que apuntan en mayor medida a un futuro positivo.