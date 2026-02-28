Juanma Moreno es el favorito para presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero es la candidata peor valorada

Juanma Moreno es el candidato más conocido, mejor valorado y el preferido por la población para ser presidente de la Junta de Andalucía. El sondeo elaborado por Gesop para Prensa Ibérica, grupo editor de El Correo de Andalucía con motivo del 28F, refleja que tras ocho años de gobierno el líder del PP andaluz mantiene una imagen sólida y reconocida entre los votantes que le permite consolidar una amplía victoria aunque sin llegar a repetir la mayoría absoluta de 2022.

El resto de candidatos se quedan muy detrás de sus puntuaciones, especialmente la que debía ser su principal adversaria política. La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, obtiene la peor puntuación con un 3,6 y con desgaste incluso entre las filas socialistas: sólo el 40% de sus votantes la prefieren como presidenta. En estimación de voto los socialistas se disputan la segunda plaza con Vox.

El 40% de las personas encuestadas prefieren que Juanma Moreno siga siendo presidente. Tiene un máximo nivel de conocimiento (97%) y pese a esto obtiene una valoración de un 5,7, muy por encima del resto de candidatos. En esta cifra incide el amplio respaldo que encuentra entre las filas del PP dado que el 85% de sus votantes lo quieren como presidente y lo valoran con un 7,9 de media. Pero también es el que preferido para el 40% de los votantes de Vox y un 17,6% de las personas que apoyaron al PSOE en 2022.

Su gran adversaria, María Jesús Montero, no sale bien parada de las valoraciones de los encuestados. Comparte con Juanma Moreno un amplio nivel de conocimiento (muy por encima de los niveles que llegó a alcanzar Juan Espadas) pero recibe la puntuación más baja de todos los candidatos, un 3,6 de media. Sólo el 14% de los encuestados la prefieren como presidenta. Coincide este dato con la mala imagen del Ejecutivo central, al que pertenece como vicepresidenta, al que que suspende la mitad de los encuestados.

En la figura de María Jesús Montero se combinan dos factores que influyen en este resultado. Por un lado, tiene un amplio rechazo entre los votantes del PP o Vox. En ambos casos le dan una mínima puntuación, por debajo del 2. Por otro lado, no consigue el respaldo necesario entre su electorado. Sólo el 39% de las personas que votaron al PSOE en 2022 quieren que sea presidenta y un 17% prefiere incluso que sea Juanma Moreno. En cuanto a la valoración obtiene sólo un 5,5 mientras que Juanma Moreno se queda con un 4,5.

Esta circunstancia se repite prácticamente en todas las provincias andaluzas aunque es especialmente acusada en Almería donde casi el 48% de la población quiere que siga Juanma Moreno. En el resto de circunscripciones se mantiene en torno al 40%. La candidata socialista obtiene su mejor resultado en la provincia de Jaén con un 18,6% un feudo tradicional socialista en el que en estos momentos se impone con claridad el PP de Juanma Moreno en todos los indicadores de la encuesta.

Ganará Juanma Moreno

Los andaluces acuden a las urnas con la convicción de que Juanma Moreno obtendrá la victoria en las elecciones andaluzas. El 20% prevé que lo hará con mayoría absoluta como en 2022 y un 50% considera que obtener una mayoría simple tal y como refleja el sondeo de Gesop. Sólo un 12% cree que el PSOE tiene posibilidades de imponerse en las elecciones.

El optimismo es claro en las filas del PP: nueve de cada diez está convencido de la victoria. Un dato que contrasta con el pesimismo de las filas socialistas: dentro del PSOE el 70% está convencido de la derrota y sólo un 22% confía en que pueda darse un buen resultado.

Desconocimiento de Vox y casi aprobado de Maíllo

La encuesta sitúa a Vox con posibilidades de alcanzar la segunda posición en las elecciones. Pero al mismo tiempo refleja que su posible candidato (aún no está definido), Manuel Gavira, es un desconocido para buena parte de la población. Sólo le reconoce el 27% de los encuestados, logra una puntuación del 4,8 y sólo el 3,6% lo quieren como presidente. Es llamativo que ni la mitad de los votantes de la formación de extrema derecha saben quién es. El voto en este ámbito responde a otros factores y sólo tiene como referencia a Santiago Abascal.

En cuanto a las formaciones de izquierda, Antonio Maíllo llega a las elecciones con un nivel de conocimiento del 60% y con una valoración del 4,8. Tiene, por tanto, aún margen de crecimiento pero tiene un punto de partida positivo. Muy por debajo se encuentra el candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado (un 25% de conocimiento) y el de Adelante Andalucía, José Ignacio García (un 18,8%). En este último caso sus votantes le conceden un 9,2 de media lo que refleja el trabajo de consolidación de voto realizado estos años.