Illa asegura que hay "margen de acuerdo" para aprobar los presupuestos de la Generalitat

El Govern no contempla otro escenario que no sea que Catalunya pueda actualizar sus números y aprobar unos presupuestos de la Generalitat para este 2026 que permitan poner fin a la prórroga de los de 2023. "Tenemos la mano tendida, voluntad de acordar y hay margen de acuerdo, pero Catalunya necesita presupuestos, no podemos perder el tiempo", ha declarado el president Salvador Illa este sábado, tras inaugurar una nueva estación de buses en Lleida.

El jefe del Govern considera que los catalanes no pueden seguir con unas cuentas que se diseñaron hace tres años, en un escenario muy diferente al actual. Aquellos presupuestos los aprobó el Executiu de ERC, liderado por Pere Aragonès, gracias al apoyo del PSC. Y ahora es este partido quien debe atar con los republicanos un pacto para los nuevos. "Máxima disponibilidad para acordarlo con aquellos que hicieron posible la investidura", ha añadido Illa, en referencia a ERC y los Comuns.

Con estos últimos ya cerró un pacto hace dos semanas, pero es Esquerra el principal obstáculo para que el proyecto de presupuestos, que ya ha iniciado su trámite parlamentario, vea la luz. Los de Oriol Junqueras exigen que los socialistas den garantías de que la Generalitat podrá recaudar el IRPF en el futuro con el nuevo sistema de financiación que pactaron con el PSOE para abrir una negociación presupuestaria, que está prácticamente cerrada.

Giro de guion

De hecho, las conversaciones iban bien y ambos habían llegado a un principio de acuerdo que debía anunciarse la semana pasada, pero ERC, en el último momento, dio marcha atrás al considerar que no estaba garantizada la "vía transitable" para que se pudiera recaudar este impuesto. En esta semana de tensión e incertidumbre por el giro de guion, ambos equipos negociadores han mantenido encuentros que han dado como resultado, de momento, un margen de 20 días para seguir negociando, lo que permite sortear las elecciones de Castilla y León, que ocupan ahora la máxima atención del Gobierno de Pedro Sánchez.

La cuestión final del IRPF debería resolverse, en todo caso, en el Congreso, donde se debe habilitar que Catalunya pueda recaudarlo. Mientras tanto, ERC pide un gesto del PSOE ante la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de avalar esta cuestión condicionada por su candidatura en Andalucía. Pero el Govern considera que su compromiso con el tema, sellado en la última reunión bilateral Generalitat-Estado, es suficiente.

Junqueras evita hablar de los presupuestos

En este contexto, y en el primer fin de semana de estos 20 días que tienen por delante los negociadores, Junqueras ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión en el congreso regional celebrado este sábado para proclamar candidata de Barcelona a Elisenda Alamany: "Nuestra obligación es dotarnos de todas las herramientas, recursos y competencias que nos acerquen a nuestros sueños y objetivos de una Catalunya independiente", ha espetado el líder republicano en su turno de palabra, sin mencionar los presupuestos, pero sí la cuestión de fondo, que es asumir el IRPF.

Los republicanos son conscientes de lo que supone rechazar unas nuevas cuentas públicas y todos sus recursos, por eso ya han reiterado varias veces que no tienen problema en aprobar suplementos de crédito, algo que el Govern descarta porque tienen cuantificado que se perderían por el camino más de 4.000 millones de euros que sí podrían aprovecharse con los presupuestos. Antes, dicen desde Palau, convocarían elecciones.

Noticias relacionadas

En este escenario de incertidumbre, los Comuns exhiben su preocupación a sabiendas de que la mayoría de los acuerdos que han arrancado al Govern solo pueden echar a andar si hay nuevas cuentas públicas. De ahí que, este sábado también, el ministro Ernest Urtasun haya vuelto a presionar a PSC y ERC para que encuentren un punto de acuerdo que permita desencallar esta situación. "Hagamos posible unos presupuestos de izquierdas por los que tanto hemos luchado, con medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos catalanes", ha espetado en el congreso nacional de los Comuns.