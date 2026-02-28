García-Margallo: "Si la jefatura del Estado hubiese estado ocupada por un civil, el golpe del 23F habría triunfado"

Autodefinido como político heterodoxo de extremo centro, José Manuel García-Margallo (PP) fue ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Mariano Rajoy y eurodiputado durante más de veinte años en distintas etapas. En esta entrevista rememora cómo vivió en primera persona el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, analiza el papel de don Juan Carlos aquel día en que España contuvo la respiración, repasa algunos asuntos de la actualidad política y reflexiona sobre el modo en que la comunidad internacional camina hacia un nuevo orden mundial.

García-Margallo considera que la desclasificación de los documentos secretos sobre el 23Fpermite afirmar que el monarca no solo no apoyó el golpe de Estado sino que fue actor principal para que fracasara: “Si la jefatura del Estado hubiese estado ocupada por un civil, el golpe habría triunfado; los militares obedecieron a don Juan Carlos, primero, porque había sido designado por Franco y eran los generales de la Victoria y, segundo, porque se vistió de capitán general”.

Además de contar cómo vivió, en primera persona, la irrupción de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados el 23F, García-Margallo da detalles de sus conversaciones con don Juan Carlos sobre el golpe de Estado: “el rey me contó que se sintió traicionado por Armada, con el cual tenía una gran proximidad”. Explica que el célebre “no está ni se le espera” en alusión a Alfonso Armada remite a la intención del general de “trasladarse a Zarzuela para que los capitanes generales que llamasen a Zarzuela supiesen que estaba en palacio y que, por tanto, estaba en connivencia con el rey”. Y es entonces -detalla- cuando el monarca dice “de ninguna manera” y los capitanes generales “empiezan a dudar de la versión que había trasladado Armada”. “Que había un designio real detrás era falso”, concluye.

Dura crítica a Sánchez

El político, referente primero de UCD y después del PP, arremete en esta entrevista contra el Gobierno actual: “Es asombroso que un Gobierno que ha roto todas las estructuras de una democracia liberal, siga teniendo la fuerza que tiene; el presidente ha llegado a decir que está perfectamente dispuesto a gobernar sin el Parlamento, lo que supone negar lo que es la base de una democracia constitucional”. Asegura, en esta misma línea, que “nos hemos encontrado con instituciones que tienen que ser los guardianes de la ley profundamente dañadas”, en alusión por ejemplo al “fiscal general del Estado, que es procesado y condenado”.

García-Margallo cree que Sánchez “tiene un proyecto que es radicalmente contrario al proyecto constitucional y que se llama ‘España plurinacional’. Desde su punto de vista, ese proyecto “está organizado jurídicamente como una confederación asimétrica y no es, ni siquiera, una federación” y ahonda en la crítica a los pactos del Gobierno con los catalanes. “El proyecto de régimen singular financiero para Cataluña supone un privilegio para la región que no es compartido por todas y que rompe los principios de igualdad y solidaridad que, hasta ahora, eran valores esenciales del socialismo”.

Preguntado por los escándalos de corrupción que han sobresaltado a la opinión pública con Sánchez (Ábalos, Koldo, Cerdán) y con Rajoy (Gürtel, Bárcenas, policía patriótica), García-Margallo incide en que “la corupción es letal para la democracia” y desgrana las diferencias que, en su opinión, existen entre los más recientes casos de corrupción en la órbita del PSOE y del PP.

Un nuevo orden mundial

Su amplia dedicación a la política internacional durante décadas como eurodiputado y como ministro de Asuntos Exteriores, brinda la oportunidad de repasar el devenir de la geopolítica internacional hacia un nuevo orden mundial con un peso específico creciente por las superpotencias (EEUU, Rusia, China), que contrasta con una Unión Europea que, en el actual contexto, corre el riesgo de quedar relegada a la irrelevancia.

Noticias relacionadas

García-Margallo cree que esta dinámica supone el final de la ‘Edad de la Inocencia’ en Europa: “Hasta ahora hemos sido un espacio en que el Estado Social y de Derecho funciona, pero los tres pilares en que esto se sustenta han desaparecido: la energía barata que venía de Rusia, la delegación de la seguridad en Estados Unidos y la configuración de China como un mercado inmenso capaz de absorber todo el excedente de producción”.