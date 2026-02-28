Feijóo mete al Rey en la arena política

Otra vez en campaña electoral, esta vez tocan comicios autonómicos en Castilla y León y nuevamente hay una comparecencia en la comisión Koldo del Senado, pedida por el Partido Popular.

Este lunes comparecerá el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que explique, según los populares, su relación con Plus Ultra y Venezuela.

Para los socialistas se trata de ejemplo más de ruido y de uso partidista de una institución del Estado como es el Senado. Creen que el PP ya ni disimula su intención de querer influir en las elecciones de Castilla y León. Como también lo hizo con las de Aragón, con la comparecencia Paco Salazar, y de Extremadura con la de Santos Cerdán.

Cuestión de Estado

Y es que en estas elecciones el PP puede volver a cosechar una amarga victoria porque su continuidad al frente del gobierno castellano y leonés dependerá de lo que quiera Vox, de lo que considera Santiago Abascal para sus intereses, que ya hemos visto últimamente en Madrid, con Ortega Smith, o en Murcia, cómo los impone.

Concluye una semana en la que el Alberto Nuñez Feijóo ha logrado imponer un tema en la agenda del día, veremos si con las consecuencias que deseaba, porque ha obligado a la Casa Real a plasmar las condiciones para el regreso del rey emérito: “recuperar la residencia fiscal en España”. Lejos quedan ahora las acusaciones al Ejecutivo socialista de querer imponer una república. La publicación de papeles del 23F permite que se haga la lectura de un favor del Gobierno de Pedro Sánchez a la figura histórica de Juan Carlos I.