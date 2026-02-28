Alamany (ERC) promete suspender las licencias de tiendas de souvenirs y supermercados 24 horas si es alcaldesa de Barcelona

"Prometo suspender las licencias de los establecimientos de monocultivo turístico que despersonalizan nuestra ciudad, desde las tiendas de 'souvenirs' hasta los supermercados 24 horas o los locales de uñas, hasta llegar a su prohibición total". Con esta promesa, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha oficializado este sábado su candidatura para las elecciones municipales de Barcelona de 2027 en el 75 congreso regional, tras ser ratificada por la militancia con un 73% de apoyo en unas primarias sin rival.

La votación, celebrada el viernes, se saldó con 415 votos a favor -había recabado 427 avales- y 155 papeletas en blanco. Aunque queda un año y medio para los comicios, los republicanos quieren encender ya toda la maquinaria para llegar con músculo a la cita electoral y recuperar el pulso perdido en el anterior ciclo. Será, además, la primera prueba de fuego del tándem que asumió las riendas del partido tras la crisis de 2024, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y su número dos, Alamany. "Somos un partido vivo y con ganas de dar la batalla por la capital del país", ha reivindicado la candidata durante el acto de proclamación, celebrado en la Facultat d’Audiovisuals i Mitjans d’Informació de la Universitat de Barcelona (UB).

Contador a cero

Los republicanos ponen a partir de este fin de semana el contador a cero para unos comicios previstos para la primavera del año que viene. Uno de los frentes que ERC quiere abrir en la capital en su campaña electoral es el del comercio de proximidad. Esquerra denuncia el cierre forzoso de negocios "de toda la vida", asfixiados por el encarecimiento de los alquileres y el aumento del coste de la vida, que obliga a muchos propietarios a bajar la persiana o dificulta encontrar relevo generacional. En este contexto, Alamany ha lanzado su primera promesa de campaña, que quiere implementar como prioridad si llega a asumir la vara de alcaldesa: poner coto a los establecimientos que, a su juicio, "reemplazan" al tejido comercial local, como las tiendas de recuerdos, los supermercados 24 horas o los locales de manicura.

En ese sentido, la acaldable de ERC ha defendido la necesidad de un "golpe de timón radical" por el que se ha comprometido a suspender licencias para estos negocios -a los que denomina "establecimientos dedicados al monocultivo", mayoritariamente orientados al turismo- con el horizonte de una prohibición total. "El verdadero reemplazo es el de los comercios de toda la vida por 'brunch', tiendas de uñas o 'souvenirs', no el que proclama la extrema derecha", ha afirmado la dirigente republicana, en un discurso que pretende hacer frente también a la irrupción de fuerzas como Aliança Catalana, a quien la demoscopia augura representación.

El argumento de los republicanos es que este modelo comercial no solo diluye la identidad de Barcelona, sino que también contribuye a la escalada de precios que empuja a muchos barceloneses fuera de la ciudad, hacia entornos más asequibles. "No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se pierde la identidad de nuestra ciudad", ha zanjado Alamany.

Un discurso de identidad

En un discurso emotivo, personal y con constantes apelaciones a sus raíces, la secretaria general de ERC ha admitido que no es posible "volver" a la Barcelona de sus abuelos, pero se ha comprometido a recuperar "parte del carácter de esa ciudad" que la vio crecer. "Podemos recuperar el hilo invisible de la Barcelona de mis abuelos que quiero para mis hijas", ha afirmado. A partir de ahí, ha reivindicado el papel de la capital catalana como pieza clave para el "conjunto del país", en referencia a Catalunya, y ha reprochado al PSC y a los Comuns que no hayan estado "a la altura" de situarla como "motor" de Catalunya con "orgullo y ambición" durante los últimos años en el consistorio.

"El PSC ha encendido una carrera para competir con Madrid en políticas de acontecimientos que despersonalizan la ciudad", ha censurado, en alusión al actual alcalde, Jaume Collboni, y con el foco también puesto en los Comuns, formación de la que Alamany formó parte hasta 2019.

La candidata ha aprovechado además para lanzar un mensaje a los socialistas en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat. ERC condiciona su apoyo a que se garanticen avances en la nueva financiación autonómica que permitan a Catalunya recaudar el IRPF. "Cuando hablamos de una financiación injusta, hablamos de abrir una nueva etapa con más recursos para los barceloneses", ha defendido, aterrizando la cuestión a la ciudad.

Los presupuestos de la Generalitat

Una idea que ya había anticipado minutos antes el presidente del partido, que ha subido al escenario primero para dar el pistoletazo de salida a la carrera electoral en Barcelona dando todo el protagonismo a su número dos. "Nuestra obligación es darle a nuestro país y a nuestra capital todo lo que sea posible en cada momento (…) Estamos convencidos de este camino: dotarnos de todas las herramientas, recursos y competencias que nos acerquen a nuestros sueños y objetivos de una Catalunya independiente", ha proclamado esto para justificar su rechazo a unos presupuestos llamados a poner fin a la prórroga de los de 2023.

Junqueras se ha dirigido a la militancia apenas una semana después del giro inesperado en los planes de la negociación de las cuentas públicas. Tras meses de conversaciones, el acuerdo entre ERC y el Govern para desbloquear los presupuestos debía escenificarse en el congreso nacional celebrado la semana pasada. Sin embargo, a última hora, el líder republicano optó por dar marcha atrás y aplazar un anuncio que el Executiu daba por cerrado.

Noticias relacionadas

Aun así, el pasado viernes, el proyecto de presupuestos inició su tramitación parlamentaria tras ser aprobado por el Consell Executiu y a la espera ahora de recabar el aval de la Cámara catalana, donde los votos de ERC resultan imprescindibles. Ambas formaciones se han dado un margen de 20 días antes de la primera votación. A día de hoy, nada está cerrado.