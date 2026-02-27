Ayuntamiento de Zamora
Vox confunde la bandera saharaui con la de Palestina y exige su retirada del Ayuntamiento de Zamora
Javier Martín, portavoz de Vox, solicitó la retirada de la bandera del balcón del Ayuntamiento de Zamora, argumentando neutralidad institucional en el contexto del conflicto bélico
Alejandra Bonel García
La bandera saharaui se ha convertido en la protagonista inesperada del Pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Zamora. Justo antes de finalizar la sesión, el portavoz municipal de Vox, Javier Martín, ha expresado su descontento por la bandera presente en el balcón del Ayuntamiento pensando que se trataba de la de Palestina: «Esta petición de retirada no responde a una valoración del conflicto internacional, sino al estricto cumplimiento de la legalidad y a la defensa de las instituciones que a todos nos representan», alegando que «vulnera el principio de neutralidad institucional establecido en la Constitución española, mediante el cual, se establece que la administración pública debe servir con actividad de los intereses generales. Una enseña que representa una posición política en un conflicto bélico rompe este deber de neutralidad. Las instituciones, a diferencia de los ciudadanos, no gozan de libertad de expresión. Su deber es la objetividad», sentencia.
Ante la petición, Diego Bernardo, concejal de Hacienda, le detallaba a Martín que «no se trata de la bandera de Palestina, sino de la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática», colocada a instancia de la Asociación Zamora con el Sahara para acompañar la conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, que tendrá lugar el viernes 27 de febrero. Un acto que, según el alcalde, Francisco Guarido, «responde a los deseos de la asociación que colabora desde hace años con Zamora, en un acto de solidaridad, que trasciende a la política».
Durante la sesión del Pleno se ha procedido a la aprobación de la prórroga de los contratos de limpieza en servicios públicos y municipales. Además, se ha ampliado el contrato de auditoría. Propuestas que fueron aprobadas gracias a los doce votos a favor del equipo de Gobierno.
En la sesión plenaria también se dio cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal de 2025 y se votó y aprobó la propuesta de modificación de créditos, que asciende a 6,89 millones de euros.
Los créditos extraordinarios se emplearán en la mejora y adecuación de varias zonas verdes por un valor de 500.000 euros; otra propuesta de 200.000 euros para actuaciones en colegios; y otros 150.00 para la expropiación de un inmueble en la avenida de la Feria, que permitirá liberar un nuevo trozo de la Muralla de Zamora.
Como novedad, y con motivo del 80 aniversario de la Exposición de los Artistas Españoles de la Escuela de París en Praga, se destinarán 120.000 euros para la puesta en marcha de una exposición de carácter internacional.
Así mismo, se llevarán a cabo otras actuaciones de carácter menor, como es la remodelación de la fuente de la Cascada, en el Bosque de Valorio.
