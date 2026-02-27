Rull asegura que lo tiene "todo preparado" para recibir a Puigdemont en el Parlament y da por hecho que Illa lo hará en la Generalitat

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado este viernes que tiene "todo preparado" para la recepción institucional del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que todavía no tiene fecha de retorno desde Bélgica, adonde se mudó en 2017 tras ser acusado de varios delitos por la celebración del referéndum del 1 de octubre. "Recibir a Puigdemont es mi obsesión y mi prioridad; tengo pensada desde el primer momento su recepción", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Rull fue condenado y entró en prisión por el mismo proceso y se convirtió en 2024 en el primer encarcelado por el 'procés' en asumir un cargo de primera línea institucional. "Es una anormalidad sangrante que sigan faltando dos diputados [Puigdemont y Lluís Puig], es inaudito", ha señalado. Por ese motivo, ha pedido explícitamente al Tribunal Supremo que "deje de prevaricar" y aplique la amnistía al expresident.

De momento, debe ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien se pronuncie, después de que el abogado general de la UE haya dado su visto bueno a la norma. "Las leyes aprobadas en un parlamento democrático deben poder aplicarse", ha insistido. Además, ha asegurado que espera que el regreso de Puigdemont se produzca antes de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV para inaugurar el final de las obras verticales de la Sagrada Familia.

Los presupuestos

Pocas horas antes de recibir el proyecto de ley de presupuestos que la consellera de Economía, Alícia Romero, le entregará oficialmente, Rull ha subrayado que se trata de "la ley más importante del año". No solo porque permite "fijar las prioridades operativas de las políticas", sino porque es un "buen termómetro" para medir la capacidad del Govern de "articular mayorías estables". Las cuentas iniciarán su trámite sin mayoría asegurada, ya que el Ejecutivo no tiene atados los apoyos de ERC y solo cuenta con los seis votos de los Comuns.

Desde Junts, Rull da por hecho que el Govern prioriza a sus socios de investidura -ERC y Comuns- y que no cuenta con ellos para negociar. "Junts se los mirará y decidirá cómo proceder", ha advertido. Aun así, ha defendido que su partido está a favor de los "grandes acuerdos de país", aunque ha reconocido que Juns ha cometido errores estratégicos en los últimos meses.

En concreto, ha admitido que en ocasiones se ha "dado la espalda a cuestiones que la gente percibía como problemas", en alusión velada al debate sobre la inmigración. También ha planteado recuperar el "triángulo" del catalanismo -cohesión social, equilibrio territorial y agenda transformadora- y ha afirmado que Junts "debe volver a hablar de nación". Un concepto que, ha matizado, debe ser "integrador".

Así, Rull ha defendido una "actualización" del catalanismo, con Paco Candel como referente, para volver a la idea de la "Catalunya de un solo pueblo", en un contexto marcado por el auge del partido xenófobo Aliança Catalana, que le roba una buena bolsa de votantes, según las encuestas. "Aliança es una enmienda a la totalidad a todo esto", ha sentenciado.

Preguntado por los cordones sanitarios, en un momento en que las elecciones municipales y la presión de los de Sílvia Orriols sobre lideres territoriales posconvergnetes va en aumento, Rull no ha concretado si se puede llegar a alianzas con la extrema derecha, pero ha defendido "un núcleo de principios fundamentales de derechos y libertades y discursos profundamente respetuosos con la dignidad humana". Sin embargo, ha lamentado que esa realidad no siempre esté presente en la Cámara: "Se escuchan expresiones extraordinariamente deshumanizadoras y que hieren como nunca antes; se hacen señalamientos a colectivos enteros".

El presidente del Parlament ha reconocido que es "muy complicado" gestionar esta situación por los "amplísimos márgenes" de la libertad de expresión, pero ha explicado que la Cámara ha encontrado una "vía de consenso", que es interrumpir lo mínimo posible los debates y permitir que los grupos decidan si elevan expresiones ofensivas a la comisión del estatuto del diputado para evaluar si se ha vulnerado el código de conducta. Actualmente hay tres casos abiertos, aunque todavía no se ha emitido ningún informe.