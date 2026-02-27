Repaso a las medidas del Gobierno para prohibir las redes sociales y juzgar a los magnates tecnológicos

El problema no son los niños, sino el modelo de negocio.

Joan Barata, experto en libertad de expresión y regulación de medios de comunicación, consultor jurídico sénior de The Future of Free Speech. Barata es profesor visitante en la Faculdade de Direito – Universidade Católica Portuguesa y miembro del Center for Law, Democracy and Society de la Queen Mary University de Londres

Gataca trabajamos en verificación de edad anónima, actualmente para porno y somos los únicos con el ok de la AEPD

todo apunta a que España seguirá el camino de países como Francia, que han anunciado el uso de sus carteras europeas de identidad digital para la verificación de edad.

En el caso español, esta función estaría ligada a la Cartera Digital Beta impulsada por el Gobierno.

En Gataca somos expertos en carteras de identidad digital y nuestra solución de verificación de edad está ligada a este método (con nuestra propia cartera o las gubernamentales que están saliendo al mercado bajo la regulación eIDAS) o a estimación facial como método alternativo.

Ambas opciones completamente anónimas por lo que estaríamos encantados de explicar cómo funcionan y sobretodo aclarar las dudas que más vemos de usuarios respecto a privacidad, datos y trazabilidad.

Prohibición como medida para preservar la soberanía cognitiva de los menores

Pedirle a los adolescentes que se autocontrolen frente a un algortimo diseñado para explotar su cerebro es una batalla perdida de antemano

Estudio que indica que el mal uso de la IA generativa lleva a los usuarios a un deterioro de sus facultades cognitivas, a reducir el esfuerzo mental y a que tengan menos confianza en sus respuestas

"Cuanto más confías en la IA, menos confías en tu propio criterio" - Pep Martorell

“While European governments rush to ban social media for under-15s or under-16s, the Commission’s notification to TikTok is targeting the core problem. The issue isn’t children’s age, it’s platform design. Harmful features and monopoly are what need fixing. Enforcing existing tools like the Digital Services Act is the only credible path to a safer internet, for young people and adults alike. The Commission must hold the line and see this through.” said Marc Damie, Ctrl+Alt+Reclaim France spokesperson

Alberto Casaseca

Abogado especializado en protección de datos personales, ciberseguridad, derecho digital e inteligencia artificial.

Delegado de Protección de Datos y de Gobierno de la IA del Grupo Clece

Es una propuesta controvertida con aristas legales complejas

Tipificar penalmente la manipulación algorítmica y la amplificación intencionada de contenidos ilegales

Responsabilidad penal de los CEOs por no actuar debidamente contra ese contenido de odio

Viabilidad jurídica

Al ser una modificación del código penal debe aprobarse por mayoría parlamentaria (complicado)

En España la responsabilidad penal requiere que sea causal y sujetiva, eso es que se debe demostrar que el sujeto actúa sabiendo el resultado o de forma negligente

Los CEOs no se puede entender que tengan un control directo sobre los algoritmos, lo que supone que es difícil de aplicar de encuadrar como delito

Si se aprueba un regimen nacional penal eso puede entrar en conflicto con la DSA por la armonización europea

Se retira material ilegal muchas veces de forma automatizada (algoritmos caja negra dificil de entender, si no hay transparencia no se puede acreditar que el CEO decide mantener contenidos ilegales)

Lo que pasó con Pável Dúrov en Francia es que se provó es que se vieron en Telegram actividades delictivas ya tipificadas y hubo una negativa clara a cooperar con las autoridades. En Francia no hay algo así. Caso radicalmente distinto.

Responsabilidad penal de los administradores desde 2014 en España se aprueba

En el mundo no hay ninguna legislación que impute al director de una plataforma por el contenido

Muy complicado de aplicar

Tendría que poner pie en España o emitir orden internacional, complicado

Leyes de EEUU son extraterritoriales, es decir aplica a sus filiales en UE, muy dificil poner trabas a eso desde la legislación europea

Contrapeso DSA ya establece sanciones administrativas (NO sanciones penales)

Es una medida un tanto efectista pues es dificil que se pueda materializar

Compañías SV ya contemplan sanciones administrativas en sus (a Meta le sale más a cuenta pagar sanciones que adaptarse a las leyes europeas, es un "gasto más") Es el efecto que se pretende lograr con la responsabilidad penal

Qué puede hacer europa? hemos perdido la soberanía digital y tenemos una dependencia absoluta. La solucion seria crear plataforma controladas por entidades europeas y sujetas al derecho europeo

Alternativa europea a dependencia de SV

Que los datos estén en servidores europeos no garantiza que la ley extraterritorial de EEUU les permita acceder a ellos

Jacobo Dopico, Catedrático de Derecho Penal UC3M

Se puede - Cuando hablas de monstruos empresariales es muy, muy difícil de aplicar

Si hay una notificación al CEO y si hay una negativa reiterada entonces puede haber una responsabilidad penal

Pues mandar una orden y sancionar en caso de desobediencia

Qué pasa cuando se trata de una web radicada en EEUU

Es más complejo que ir a por Musk

Se puede sancionar una desobediencia en la retirada de contenidos

El problema es que todo lo que ha intentado la UE para que X colabore no ha funcionado

O cuentas la colaboración de EEUU o si pone el pie en Francia pues quizás se podría por cooperación entre jurisdicciones de la UE

Siempre ha habido problemas por atribución concreta de responsabilidades

Estamos en estado de guerra, pero si hay alguien que se declara como enemigo

!!! El problema que estamos teniendo es la falta de colaboración de estados como Rusia, India y ahora EEUU

La ley de sociedad de la información puede emitir ordenes de retriada de contenido de webs, si la desobediencia es grave y reiterada puede haber un delito penal

O es un primer paso que siguen otros países de la UE o entonces decides que nunca habrá responsabilidades personales

Situación es una encerrona y solo se puede salir de forma coordianda porque son monstruos con mucho más poder que países como Polonia